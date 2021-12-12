Частину України засипле снігом, а іншу заллє дощами: якою буде погода в Україні 13 грудня (карта)

Сухо буде лише у східних областях України

Тиждень в Україні розпочнеться зі свята Андрія Первозванного, хмарної погоди з дощами, а місцями ще й зі снігу. У понеділок, 13 грудня, дощі накриють центральні регіони України, тоді як на заході випаде рясно сніжитиме.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на дані "Укргідрометцентру".

Так, дощовою як вдень, так і вночі, буде погода у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. При цьому денна температура повітря коливатиметься у межах від 3 до 10 градусів тепла, а нічна — від 2 до 9.

У західній частині України — Волинь, Львівщина, Закарпаття, Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Житомирська і Хмельницька області — очікується сніг вдень та вночі, а місцями опади будуть дуже сильними. Температура вдень впаде до — 3 градусів, а вночі до — 4 градусів нижче нуля.

Дощі та мокрий сніг прогнозують також у Чернігівській та Сумській областях, а на решті території країни буде сухо, однак небо може затягнути незначними хмарами.

Дані "Укргідрометцентру"

У Києві, як свідчать дані sinoptik.ua, протягом усього понеділка, 13 грудня, небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сніг з дощем. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.

У Києві 13 грудня дощ зі снігом литиме увесь день

При цьому у Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначають, що 13 грудня, через снігопади у горах Львівської області та у високогір’ях Івано-Франківської, Закарпатської областей можуть сходити лавини. Оголошено третій рівень небезпеки.

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