Україні загрожує нова хвиля коронавірусу: які регіони найбільш уразливі

У двох областях України спалах може відбутися через низький рівень вакцинації

В Україні є ризик нової хвилі коронавірусу. Це пов’язано з тим, що у Європі наразі спостерігається найбільший за весь час пандемії рівень захворюваності.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко під час онлайн-брифінгу.

Ганиченко зазначив, що у країнах Європи, де спостерігався спалах COVID-19, ситуація почала покращуватися, але вірус почав перекидатися на інші країни.

Експерт вважає, що такий розвиток захворюваності у країнах становить пряму загрозу Україні й може призвести до повторного спалаху COVID-19. Ганиченко зазначив, що найбільше постраждає західна частина країни.

Цьому є дві причини:

низький рівень вакцинації у західних областях;

дві області з критичною ситуацією — Закарпатська та Волинська.

Нагадаємо, що про можливий новий спалах коронавірусу заговорили ще й через поширення нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Невтішний прогноз озвучили у Міністерстві охорони здоровʼя України — за словами Віктора Ляшка, чергова хвиля може накрити нашу країну у будь-який час.

Також "Телеграф" писав, що у деяких регіонах ситуація почала покращуватися і незабаром дві області перейдуть з "червоної" у "жовту" зону.