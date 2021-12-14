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Україні загрожує нова хвиля коронавірусу: які регіони найбільш уразливі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Під загрозою нового спалаху два регіони України Новина оновлена 14 грудня 2021, 12:10
Під загрозою нового спалаху два регіони України

У двох областях України спалах може відбутися через низький рівень вакцинації

В Україні є ризик нової хвилі коронавірусу. Це пов’язано з тим, що у Європі наразі спостерігається найбільший за весь час пандемії рівень захворюваності.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко під час онлайн-брифінгу. 

Ганиченко зазначив, що у країнах Європи, де спостерігався спалах COVID-19, ситуація почала покращуватися, але вірус почав перекидатися на інші країни.

Експерт вважає, що такий розвиток захворюваності у країнах становить пряму загрозу Україні й може призвести до повторного спалаху COVID-19. Ганиченко зазначив, що найбільше постраждає західна частина країни.

Цьому є дві причини:

  • низький рівень вакцинації у західних областях;
  • дві області з критичною ситуацією — Закарпатська та Волинська.

Нагадаємо, що про можливий новий спалах коронавірусу заговорили ще й через поширення нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Невтішний прогноз озвучили у Міністерстві охорони здоровʼя України — за словами Віктора Ляшка, чергова хвиля може накрити нашу країну у будь-який час.

Також "Телеграф" писав, що у деяких регіонах ситуація почала покращуватися і незабаром дві області перейдуть з "червоної" у "жовту" зону.

Теги:
#Закарпатська область #Волинська область #Пандемія #Коронавірус #Covid-19
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