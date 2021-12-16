Кількість хворих на COVID знову зростає — які регіони в ТОПі ризику
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Найбільше українців померло від коронавірусу на Дніпропетровщині.
В Україні продовжують щоденно виявляти кілька тисяч випадків коронавірусної інфекції. За даними на 16 грудня, зареєстрували 9 590 нових випадків, це більше ніж напередодні на понад тисячу людей. Серед хворих – 864 дітей та 115 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ у ранковій статистиці.
За добу в Україні:
- госпіталізували – 2 089 осіб (напередодні – 2 280);
- летальних наслідків — 355 (днем раніше — 356);
- одужали — 25 499 осіб (минулої доби — 26 307).
Найбільший рівень захворюваності у Києві – 1478 осіб. У трійці лідерів також Полтавщина та Запоріжжя із 642 та 529 людьми відповідно.
Найменше хворих — на Луганщині (83).
Лідером за кількістю летальних випадків від коронавірусу стала Дніпропетровська область – 41 особа. Найменше — на Тернопіллі (4 особи).
Як раніше писав "Телеграф", в Україні напередодні продовжили час адаптивного карантину до 31 березня 2022 року. У "жовтих" і "червоних" регіонах діють норми епідбезпеки, які включають заборону на роботу деяких закладів без COVID-документів у персоналу та відвідувачів.
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