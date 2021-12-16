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Кількість хворих на COVID знову зростає — які регіони в ТОПі ризику

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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В Україні за день летальних випадків коронавірусу - 355 Новина оновлена 16 грудня 2021, 08:22
В Україні за день летальних випадків коронавірусу - 355

Найбільше українців померло від коронавірусу на Дніпропетровщині.

В Україні продовжують щоденно виявляти кілька тисяч випадків коронавірусної інфекції. За даними на 16 грудня, зареєстрували 9 590 нових випадків, це більше ніж напередодні на понад тисячу людей. Серед хворих – 864 дітей та 115 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ у ранковій статистиці.

За добу в Україні:

  • госпіталізували – 2 089 осіб (напередодні – 2 280);
  • летальних наслідків — 355 (днем раніше — 356);
  • одужали — 25 499 осіб (минулої доби — 26 307).

Найбільший рівень захворюваності у Києві – 1478 осіб. У трійці лідерів також Полтавщина та Запоріжжя із 642 та 529 людьми відповідно.

Найменше хворих — на Луганщині (83).

Лідером за кількістю летальних випадків від коронавірусу стала Дніпропетровська область – 41 особа. Найменше — на Тернопіллі (4 особи).

Як раніше писав "Телеграф", в Україні напередодні продовжили час адаптивного карантину до 31 березня 2022 року. У "жовтих" і "червоних" регіонах діють норми епідбезпеки, які включають заборону на роботу деяких закладів без COVID-документів у персоналу та відвідувачів.

Теги:
#Україна #Статистика #Коронавірус #Covid-19
В Україні за день летальних випадків коронавірусу - 355
Україна
Кількість хворих на COVID знову зростає — які регіони в ТОПі ризику
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Україні за день летальних випадків коронавірусу - 355
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