Кількість хворих на COVID знову зростає — які регіони в ТОПі ризику

Найбільше українців померло від коронавірусу на Дніпропетровщині.

В Україні продовжують щоденно виявляти кілька тисяч випадків коронавірусної інфекції. За даними на 16 грудня, зареєстрували 9 590 нових випадків, це більше ніж напередодні на понад тисячу людей. Серед хворих – 864 дітей та 115 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ у ранковій статистиці.

За добу в Україні:

госпіталізували – 2 089 осіб (напередодні – 2 280);

летальних наслідків — 355 (днем раніше — 356);

одужали — 25 499 осіб (минулої доби — 26 307).

Найбільший рівень захворюваності у Києві – 1478 осіб. У трійці лідерів також Полтавщина та Запоріжжя із 642 та 529 людьми відповідно.

Найменше хворих — на Луганщині (83).

Лідером за кількістю летальних випадків від коронавірусу стала Дніпропетровська область – 41 особа. Найменше — на Тернопіллі (4 особи).

Як раніше писав "Телеграф", в Україні напередодні продовжили час адаптивного карантину до 31 березня 2022 року. У "жовтих" і "червоних" регіонах діють норми епідбезпеки, які включають заборону на роботу деяких закладів без COVID-документів у персоналу та відвідувачів.