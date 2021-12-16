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Количество заболевших COVID снова растет - какие регионы в ТОПе риска

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В Украине за день летальных случаев коронавируса - 355
В Украине за день летальных случаев коронавируса - 355

Больше всего украинцев умерло от коронавируса в Днепропетровской области.

В Украине продолжают ежедневно выявлять несколько тысяч случаев коронавирусной инфекции. Согласно данным на 16 декабря — зарегистрировали 9 590 новых случаев, это больше чем накануне на свыше тысячи человек. Среди заболевших — 864 детей и 115 медработников.

Об этом сообщает Минздрав в утренней статистике.

За сутки в Украине:

  • госпитализировали — 2 089 человек (накануне — 2 280);
  • летальных исходов — 355 (днем ранее — 356);
  • выздоровели — 25 499 человек (в минувшие сутки — 26 307).

Наибольший уровень заболеваемости в Киеве — 1478 человек. В тройке лидеров также Полтавщина и Запорожье с 642 и 529 людьми соответственно.

Меньше всего заболевших — на Луганщине (83).

Лидером по количеству летальных случаев от коронавируса стала Днепропетровская область — 41 человек. Меньше всего — на Тернопольщине (4 человека).

Как ранее писал "Телеграф", в Украине накануне продлили время адаптивного карантина на 31 марта 2022 года. В "желтых" и "красных" регионах действуют нормы эпидбезопасности, которые включают в себя запрет на работу некоторых заведений без COVID-документов у персонала и посетителей.

Теги:
#Украина #Статистика #Коронавирус #Covid-19
В Украине за день летальных случаев коронавируса - 355
Украина
Количество заболевших COVID снова растет - какие регионы в ТОПе риска
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