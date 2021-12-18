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Київ, Полтава, Дніпро: які регіони в зоні ризику по коронавірусу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В одній із областей смертність впала до 1 особи за день Новина оновлена 18 грудня 2021, 08:28
В одній із областей смертність впала до 1 особи за день

В Україні знизилася кількість померлих від коронавірусу на чверть.

В Україні продовжує знижуватися кількість нових випадків коронавірусу, що виявляються за добу. На ранок 18 грудня зафіксували 7503 інфікування. Це на понад тисячу менше, ніж напередодні. Серед заражених — 674 дитини та 154 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ у ранковому зведенні.

За п’ятницю в країні:

  • госпіталізували – 2 018 осіб (напередодні – 2 028);
  • летальних наслідків — 288 (днем раніше — 328);
  • одужали — 18 534 осіб (минулої доби — 21 650);
  • вакциновані – 136 962 осіб.

З великим відривом у кількості нових випадків коронавірусу лідирує Київ — 1395 осіб за добу. У трійці провідних регіонів також Полтавська (443) та Київська (390) області. Найменше приріст числа хворих на Луганщині — 72 особи.

За рівнем смертності: найбільше летальних випадків на Дніпропетровщині — 41, а найменше на Херсонщині — 1.

Раніше "Телеграф" писав про чергове розширення переліку громадян, для яких вакцинація обов’язкова. До нього увійшли працівники охорони здоров’я. Також почали робити додаткову, третю дозу щеплення від коронавірусу, але вона не впливає на термін дії ковідного сертифікату.

Теги:
#Україна #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
В одній із областей смертність впала до 1 особи за день
Україна
Київ, Полтава, Дніпро: які регіони в зоні ризику по коронавірусу
Дата публікації
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