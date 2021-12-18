Киев, Полтава, Днепр: какие регионы в зоне риска по коронавирусу

В Украине снизилось количество умерших от коронавируса на четверть.

В Украине продолжает снижаться количество новых случаев коронавируса, выявляемое в сутки. На утро 18 декабря зафиксировали 7503 инфицирований. Это на более чем тысячу меньше, чем накануне. Среди зараженных — 674 ребенка и 154 медработника.

Об этом сообщает Минздрав в утренней сводке.

За пятницу в стране:

госпитализировали — 2 018 человек (накануне — 2 028);

летальных исходов — 288 (днем ранее — 328);

выздоровели — 18 534 человек (в минувшие сутки — 21 650);

вакцинированы — 136 962 человек.

С большим отрывом в количестве новых случаев коронавируса лидирует Киев — 1395 человека за сутки. В тройке лидирующих регионов также Полтавская (443) и Киевская (390) области. Меньше всего прирост числа заболевших на Луганщине — 72 человека.

По уровню смертности: больше всего летальных случаев в Днепропетровской области — 41, а меньше всего в Херсонской — 1.

Ранее "Телеграф" писал про очередное расширение перечня граждан, для которых вакцинация обязательна. В него вошли сотрудники здравоохранения. Также начали делать дополнительную, третью дозу прививки от коронавируса, но она не влияет на срок действия ковидного сертификата.