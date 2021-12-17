Укр

COVID-19 в Украине 17 декабря: в каких областях заражаются и умирают чаще всего

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Госпитализированы за сутки более 2 тысяч пациентов с коронавирусом
Госпитализированы за сутки более 2 тысяч пациентов с коронавирусом

В лидерах по заболеваемости — Киев, по смертности — Днепропетровщина.

Количество новых выявленных случаев коронавируса снова снизилось. Если накануне фиксировали более 9,5 тысячи заболевших в сутки, то на утро пятницы — 8 899. Среди них 779 детей и 98 медработников.

Об этом информирует Министерство здравоохранения.

За четверг в Украине:

  • госпитализировали — 2 028 человек (накануне — 2 089);
  • летальных исходов —328 (днем ранее — 355 );
  • выздоровели — 21 650 человек (в минувшие сутки — 25 499).

Лидером по количеству новых случаев остается Киев — 1385 человек. Высокий уровень заболеваемости также на Донетчине и Запорожье с 564 и 559 выявленных зараженных соответственно. Меньше всего случаев зафиксировали в Херсонской области — 80.

Высокий уровень смертности от коронавируса в Днепропетровской области — 38 человек. Наинизший — в Волынской, Ровенской, Сумской и Херсонской областях (по 5 человек).

Кроме этого в Минздраве отчитались о вакцинации 41,3% взрослых людей в стране. Отметим, что в Украине уже разрешили применять третью, дополнительную дозу вакцины от коронавируса. Она доступна пока людям с иммунодефицитом, но на длительность действия сертификата от коронавируса не влияет.

Ранее "Телеграф" писал про тысячу гривен от президента Владимира Зеленского, которую уже начали выдавать гражданам Украины и особенности ее получения за полную вакцинацию от коронавируса.

Теги:
#Украина #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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