COVID-19 в Украине 17 декабря: в каких областях заражаются и умирают чаще всего
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 54
В лидерах по заболеваемости — Киев, по смертности — Днепропетровщина.
Количество новых выявленных случаев коронавируса снова снизилось. Если накануне фиксировали более 9,5 тысячи заболевших в сутки, то на утро пятницы — 8 899. Среди них 779 детей и 98 медработников.
Об этом информирует Министерство здравоохранения.
За четверг в Украине:
- госпитализировали — 2 028 человек (накануне — 2 089);
- летальных исходов —328 (днем ранее — 355 );
- выздоровели — 21 650 человек (в минувшие сутки — 25 499).
Лидером по количеству новых случаев остается Киев — 1385 человек. Высокий уровень заболеваемости также на Донетчине и Запорожье с 564 и 559 выявленных зараженных соответственно. Меньше всего случаев зафиксировали в Херсонской области — 80.
Высокий уровень смертности от коронавируса в Днепропетровской области — 38 человек. Наинизший — в Волынской, Ровенской, Сумской и Херсонской областях (по 5 человек).
Кроме этого в Минздраве отчитались о вакцинации 41,3% взрослых людей в стране. Отметим, что в Украине уже разрешили применять третью, дополнительную дозу вакцины от коронавируса. Она доступна пока людям с иммунодефицитом, но на длительность действия сертификата от коронавируса не влияет.
Ранее "Телеграф" писал про тысячу гривен от президента Владимира Зеленского, которую уже начали выдавать гражданам Украины и особенности ее получения за полную вакцинацию от коронавируса.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-