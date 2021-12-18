Наслідки будуть катастрофічними: в ООН закликали не закривати школи через "Омікрон"

В ООН відзначили пандемію не лише коронавірусу, а й порушень психіки, дитячої праці та шлюбів.

Штам коронавірусу "Омікрон", який все більше поширюється світом і вже досяг України, не повинен вплинути на навчання дітей.

Про це заявили у ЮНІСЕФ.

Виконавчий директор Дитячого фонду ООН Генрієтта Фор зазначила, що під час карантину школи мають закриватися останніми. Вона наголосила, що закриття шкіл негативно вплинуло на прогрес освіти. Йдеться не лише про відсутність доступу до самого процесу навчання, а й відірваності від звичного шкільного колективу, доступу до медобслуговування та гарного харчування, яке для багатьох дітей у світі було доступне лише у школі.

У ЮНІСЕФ вважають, що школярі, які пережили карантини через коронавірус, у майбутньому недоотримають 17 трильйонів доларів США потенційного прибутку протягом життя. Щоб допомогти розв'язати проблему, потрібно не закривати школи, а у разі дистанційної освіти забезпечити доступ до неї для всіх.

У Всесвітній організації охорони здоров’я вже повідомили про поширення "Омікрону" на 89 країн. Він розповсюджується швидше ніж штам "Дельта". Раніше "Телеграф" писав для вивчення впливу вакцини на нього — дві дози показали ефективності нижче, ніж при інших мутаціях.