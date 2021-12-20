Дніпро, Київ, Харків: у яких регіонах смертність від коронавірусу є найвищою

Столиця черговий раз демонструє найвищий добовий приріст захворюваності COVID-19

В Україні станом на ранок понеділка, 20 грудня, виявили 2 536 нових випадків коронавірусу, що у порівнянні з попередніми даними майже на тисячу менше. Але говорити про спад захворюваності коронавірусом ще зарано, адже після вихідних статистика завжди значно менша.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

Так, за добу в Україні зафіксували:

2 536 нових випадків (3 602 напередодні);

157 смертей (176 за неділю);

1 241 госпіталізованих (2 129 днем раніше);

6 690 одужалих (6 866 на вчорашній ранок).

У регіональному розрізі найбільша кількість нових хворих за добу була у Києві (497). Також високий приріст захворюваності зафіксували у Волинській (170), Харківській (133), Черкаській (132), Львівській (124) областях.

Жодного випадку захворювання за добу не було у Херсонській області, а у Луганській виявили лише 6 нових хворих на COVID-19.

При цьому найбільша кількість летальних випадків була у таких регіонах: Запорізька область — 20 смертей за добу, Дніпропетровська — 15, Харківська і Вінницька — 14, Закарпатська — 13.

З початку пандемії в антилідерах смертності опинилася Дніпропетровщина (8649), Київ (8019) та Харківщина (6172).

До слова, за рівнем смертності Україна 19 грудня піднялася на четверте місце у світі одразу після Росії, Польщі та США.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у нашій країні зафіксували перший випадок нової мутації коронавірусу під назвою "Омікрон", проти якого виявилися недієвими одразу два препарати від COVID-19.