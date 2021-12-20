Днепр, Киев, Харьков: в каких регионах смертность от коронавируса самая высокая

Столица в очередной раз демонстрирует самый высокий суточный прирост заболеваемости COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника, 20 декабря, выявили 2536 новых случаев коронавируса, что по сравнению с предварительными данными почти на тысячу меньше. Но говорить о спаде заболеваемости коронавирусом еще рано, ведь после выходных статистика всегда значительно меньше.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, за сутки в Украине зафиксировали:

2 536 новых случаев (3 602 накануне);

157 смертей (176 за воскресенье);

1 241 госпитализированных (2 129 днем ранее);

6 690 выздоровевших (6 866 на вчерашнее утро).

В региональном разрезе наибольшее количество новых больных за сутки было в Киеве (497). Также высокий прирост заболеваемости зафиксировали в Волынской (170), Харьковской (133), Черкасской (132), Львовской (124) областях.

Ни одного случая заболевания за сутки не было в Херсонской области, а в Луганской обнаружили только 6 новых больных COVID-19.

При этом наибольшее количество летальных исходов было в таких регионах: Запорожская область — 20 смертей за сутки, Днепропетровская — 15, Харьковская и Винницкая — 14, Закарпатская — 13.

С начала пандемии в антилидерах смертности оказались Днепропетровщина (8649), Киев (8019) и Харьковщина (6172).

Кстати, по уровню смертности Украина 19 декабря поднялась на четвертое место в мире сразу после России, Польши и США.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в нашей стране зафиксировали первый случай новой мутации коронавируса под названием "Омикрон", против которого оказались недейственными сразу два препарата от COVID-19.