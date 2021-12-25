Про "Новоросію" не забули? Віце-адмірал вказав на небезпечні сигнали Росії

Поведінка РФ – виклик не лише Україні, а й морській спільноті світу.

Ймовірні плани Росії щодо вторгнення в Україну були оприлюднені вже кілька разів, багато з них сходяться на тому, що наступ також вестиметься і з моря. Серед цілей — відрізати Україну від морських акваторій та можливих постачань із цього боку.

З цим погоджується і Сергій Гайдук — віцеадмірал та ексголовнокомандувач Військово-морських сил України. Він нагадує, що Росія мала план "Новоросія", який і передбачав перетворення України на країну без моря. На думку Гайдука, цей план лежить в основі поведінки Росії на морі.

Як зазначив віцеадмірал, в Азовському та Чорному морі, відбувається і регіональне, і міжнародне протистояння. Росія використовує принцип "права сили". Нагадаємо, нещодавно РФ блокувала більшу частину акваторії Азова, у тому числі й поблизу українських портів.

Поведінка РФ на морі це не лише виклик Україні, вважає Гайдук, а й світу, оскільки морські та річкові транзити є економічно вигідними маршрутами перевезень.

Повне інтерв’ю колишнього головнокомандувача ВМС читайте на "Телеграфі" за посиланням: Дати Путіну по зубах: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України