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Про "Новоросію" не забули? Віце-адмірал вказав на небезпечні сигнали Росії

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ситуація в українських морях залишається напруженою Новина оновлена 25 грудня 2021, 10:21
Ситуація в українських морях залишається напруженою

Поведінка РФ – виклик не лише Україні, а й морській спільноті світу.

Ймовірні плани Росії щодо вторгнення в Україну були оприлюднені вже кілька разів, багато з них сходяться на тому, що наступ також вестиметься і з моря. Серед цілей — відрізати Україну від морських акваторій та можливих постачань із цього боку.

З цим погоджується і Сергій Гайдук — віцеадмірал та ексголовнокомандувач Військово-морських сил України. Він нагадує, що Росія мала план "Новоросія", який і передбачав перетворення України на країну без моря. На думку Гайдука, цей план лежить в основі поведінки Росії на морі.

Як зазначив віцеадмірал, в Азовському та Чорному морі, відбувається і регіональне, і міжнародне протистояння. Росія використовує принцип "права сили". Нагадаємо, нещодавно РФ блокувала більшу частину акваторії Азова, у тому числі й поблизу українських портів.

Поведінка РФ на морі це не лише виклик Україні, вважає Гайдук, а й світу, оскільки морські та річкові транзити є економічно вигідними маршрутами перевезень.

Повне інтерв’ю колишнього головнокомандувача ВМС читайте на "Телеграфі" за посиланням: Дати Путіну по зубах: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України

Теги:
#Україна #Азовське море #Росія #Чорне море #Сергій Гайдук
Ситуація в українських морях залишається напруженою
Україна
Про "Новоросію" не забули? Віце-адмірал вказав на небезпечні сигнали Росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ситуація в українських морях залишається напруженою
Про "Новоросію" не забули? Віце-адмірал вказав на небезпечні сигнали Росії
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