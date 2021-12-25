Про "Новороссию" не забыли? Вице-адмирал указал на опасные сигналы России

Поведение РФ — вызов не только Украине, но и морскому сообществу мира.

Вероятные планы России по вторжению в Украину были обнародованы уже несколько раз, многие из них сходятся в том, что наступление также будет вестись и с моря. Среди целей — отрезать Украину от морских акваторий и возможных поставок с этой стороны.

С этим согласен и Сергей Гайдук — вице-адмирал и экс-главнокомандующий Военно-морских сил Украины. Он напоминает, что у России был план "Новороссия", который и подразумевал превращение Украины в страну без моря. По мнению Гайдука этот план лежит в основе поведения России на море.

Как отметил вице-адмирал в Азовском и Черном море происходит и региональное, и международное противостояние. Россия использует принцип "права силы". Напомним, недавно РФ блокировала большую часть акватории Азова, в том числе и близ украинских портов.

Поведение РФ на море это не только вызов Украине, считает Гайдук, а и миру, поскольку морские и речные транзиты — экономически выгодные маршруты перевозок.

Полное интервью бывшего главнокомандующего ВМС читайте на "Телеграфе" по ссылке: Дать Путину по зубам: вице-адмирал Гайдук о том, как сломать планы РФ по захвату Украины