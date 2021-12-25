Укр

Про "Новороссию" не забыли? Вице-адмирал указал на опасные сигналы России

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ситуация в украинских морях остается напряженной Новость обновлена 25 декабря 2021, 10:21
Ситуация в украинских морях остается напряженной

Поведение РФ — вызов не только Украине, но и морскому сообществу мира.

Вероятные планы России по вторжению в Украину были обнародованы уже несколько раз, многие из них сходятся в том, что наступление также будет вестись и с моря. Среди целей — отрезать Украину от морских акваторий и возможных поставок с этой стороны.

С этим согласен и Сергей Гайдук — вице-адмирал и экс-главнокомандующий Военно-морских сил Украины. Он напоминает, что у России был план "Новороссия", который и подразумевал превращение Украины в страну без моря. По мнению Гайдука этот план лежит в основе поведения России на море.

Как отметил вице-адмирал в Азовском и Черном море происходит и региональное, и международное противостояние. Россия использует принцип "права силы". Напомним, недавно РФ блокировала большую часть акватории Азова, в том числе и близ украинских портов.

Поведение РФ на море это не только вызов Украине, считает Гайдук, а и миру, поскольку морские и речные транзиты — экономически выгодные маршруты перевозок.

Полное интервью бывшего главнокомандующего ВМС читайте на "Телеграфе" по ссылке: Дать Путину по зубам: вице-адмирал Гайдук о том, как сломать планы РФ по захвату Украины

Теги:
#Украина #Азовское море #Россия #Черное море #Сергей Гайдук
Ситуация в украинских морях остается напряженной
Украина
Про "Новороссию" не забыли? Вице-адмирал указал на опасные сигналы России
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Дата публикации
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Ситуация в украинских морях остается напряженной
Про "Новороссию" не забыли? Вице-адмирал указал на опасные сигналы России
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