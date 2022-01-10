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Де Зеленський? Зникнення президента сполохало українців. Але знайшлося й місце для жартів

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Автор
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Володимир Зеленський Новина оновлена 10 січня 2022, 23:00
Володимир Зеленський

В інтернеті занепокоєні через чутки, що президент таємно покинув Україну і поїхав у нову відпустку.

Пресслужба глави України Володимира Зеленського оприлюднила дивний пост в його соцмережах і цим переполошила користувачів мережі.

Все почалося вранці 10 січня з публікації в акаунті Зеленського в Instagram.

Там вказувалося, що президент у понеділок розпочав роботу у своєму офісі, однак у мережі помітили, що повідомлення супроводжувалось фотографією, яку зробили ще у листопаді 2021 року.

Крім того, увагу до цієї теми розігріли непідтверджені чутки про те, що Зеленський насправді поїхав на один із курортів Індійського океану.

Це не могло залишитися поза увагою українців, які почали ставити питання про те, а де ж насправді перебуває президент.

Водночас у мережі вже почали робити кумедні меми, що описують ситуацію.

Як повідомлялося раніше, з 4 січня Зеленський відпочивав на гірськолижному курорті Буковель, що на Івано-Франківщині. Цікавим є те, що він оселився в тому самому готелі та на тому ж поверсі, де проживав український бізнесмен Ігор Коломойський.

Пізніше Зеленський навіть записав вітання з Різдвом на засніженому карпатському схилі, однак у цьому зверненні користувачів мережі збентежив зовнішній вигляд президента.

Теги:
#Гумор #Меми #Володимир Зеленський
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