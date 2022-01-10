Где Зеленский? Исчезновение президента переполошило украинцев. Но нашлось и место для шуток

В интернете обеспокоились из-за слухов, что президент тайно покинул Украину и уехал в новый отпуск.

Пресс-служба главы Украины Владимира Зеленского обнародовала странный пост в его соцсетях и тем самым переполошила пользователей сети.

Все началось утром 10 января с поста в аккаунте Зеленского в Instagram.

Там указывалось, что президент в понедельник приступил к работе в своем офисе, однако в сети предположили, что сообщение сопроводили фотографией, которую сделали еще в ноябре 2021 года.

Кроме того, внимание к этой теме разогрели неподтвержденные слухи о том, что Зеленский на самом деле поехал на один из курортов в Индийском океане

Это не могло остаться без внимания украинцев, которые начали задаваться вопросом о том, а где же на самом деле находится президент.

Вместе с тем в сети уже начали делать забавные мемы, описывающие ситуацию.

Как сообщалось ранее, с 4 января Зеленский отдыхал на горнолыжном курорте Буковель, что в Ивано-Франковской области. Интересным является то, что он поселился в том же отеле и на том же этаже где проживал украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Позже Зеленский даже записал поздравление с Рождеством на заснеженном карпатском склоне, однако в этом обращении пользователей сети смутил внешний вид президента.