Нова хвиля коронавірусу в Україні набирає обертів: статистика на 14 січня

Найбільше хворих — у столиці та західних областях.

Кількість хворих на коронавірус до кінця тижня продовжує неухильно збільшуватися. На ранок п’ятниці в країні зафіксували добовий приріст інфікованих на 10 476 людей. На день раніше їх було на кілька сотень менше. Серед хворих — 241 медик та 663 неповнолітніх.

Про це повідомляє ранкове зведення МОЗ.

Добова статистика показала такі зміни:

госпіталізовано – 1 656 осіб (напередодні – 1 676);

одужали від COVID-19 — 7285 (на ранок четверга — 7202);

летальних випадків — 140 (днем раніше — 191).

По регіонах смертність найвища у Дніпропетровській області — 16 осіб, найнижча — на Тернопільщині (немає смертей).

Найбільше людей захворіло у Києві — 1193 людей. На другому місці Львівщина – з 1001 інфікованим, третя Івано-Франківщина – з 880 нових пацієнтів із коронавірусом.

Триває вакцинаційна кампанія. За добу повний курс щеплень закінчили 45 465 осіб, бустер отримали 14485, доддозу — 551.

Як раніше писав "Телеграф", смертність від коронавірусу в Україні в 10 разів вища у невакцинованих громадян. Перенесений коронавірус також може викликати незвичайну "побічку" — через пошкодження судин у чоловіка зменшився пеніс на 4 см.