Новая волна коронавируса в Украине набирает обороты: статистика на 14 января

Больше всего заболевших — в столице и западных областях.

Количество больных коронавирусом к концу недели продолжает неуклонно увеличиваться. На утро пятницы в стране зафиксировали суточный прирост инфицированных на 10476 человек. Днем ранее их было на несколько сотен меньше. Среди заболевших — 241 медик и 663 несовершеннолетних.

Об этом сообщает утренняя сводка Минздрава.

Суточная статистика показала такие изменения:

госпитализированы — 1 656 человек (накануне — 1 676);

выздоровели от COVID-19 — 7 285 (на утро четверга — 7 202);

летальных случаев — 140 (днем ранее — 191).

По регионам смертность выше всего в Днепропетровской области — 16 человек, ниже всего — на Тернопольщине (нет смертей).

Больше всего людей заболели в Киеве — 1193 человек. На втором месте Львовщина — с 1001 инфицированным, на третьем Ивано-Франковщина — с 880 новых пациентов с коронавирусом.

Продолжается вакцинационная кампания. За сутки полный курс прививок закончили 45 465 человек, бустер получили 14 485, допдозу — 551.

Как ранее писал "Телеграф", смертность от коронавируса в Украине в 10 раз выше у невакцинированных граждан. Перенесенный коронавирус также может вызвать необычную "побочку" — из-за повреждения сосудов у мужчины уменьшился пенис на 4 см.