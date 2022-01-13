Нова хвиля почалася: статистика коронавірусу в Україні 13 січня демонструє різкий стрибок
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Найбільше випадків "корони" виявлено у столиці — 997
Четвер, 13 січня, Україна зустрічає із 10046 новими випадками коронавірусної хвороби. Примітно, що статистика свідчить про значне збільшення кількості хворих у порівнянні з попередньою добою — за кілька останніх тижнів ми знову переступили "поріг" у десять тисяч хворих.
Інформацію передає "Телеграф" з посиланням на інформацію Міністерства охорони здоров’я.
Зазначимо, що із загальної кількості хворих 590 випадків припали на дітей, а 255 – на медичних працівників.
Загалом же, минулої доби в Україні було зафіксовано:
- хворих — 10 046 (раніше — 7 117);
- госпіталізованих — 1676 (напередодні — 1898);
- одужали від COVID-19 — 7202 (вчора — 7761);
- летальних випадків — 191 (193 днем раніше).
Зазначимо, що лідером із захворюваності є Київ — 997 випадків. Також до першої п’ятірки увійшли Івано-Франківська (983), Львівська (949), Харківська (560), а також Вінницька та Сумська (в обох – по 510) області.
Додамо також, що минулої доби було вакциновано 102 580 людей.
Нагадаємо, що вчені НАН України заявили, що в країні вже розпочалася нова хвиля COVID-19. Такі висновки вони зробили з урахуванням значного зростання позитивних результатів тестів.
"Телеграф" раніше писав, що черговий сплеск захворюваності буде пов’язаний з "омікрон"-варіантом коронавірусу. Не дивно, що на тлі такої інформації почалися заяви, що ковід знову є загрозою абсолютно для всіх — навіть вакцинованих і перехворілих.
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