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Нова хвиля почалася: статистика коронавірусу в Україні 13 січня демонструє різкий стрибок

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Число одужалих трохи зменшилося Новина оновлена 13 січня 2022, 08:21
Число одужалих трохи зменшилося

Найбільше випадків "корони" виявлено у столиці — 997

Четвер, 13 січня, Україна зустрічає із 10046 новими випадками коронавірусної хвороби. Примітно, що статистика свідчить про значне збільшення кількості хворих у порівнянні з попередньою добою — за кілька останніх тижнів ми знову переступили "поріг" у десять тисяч хворих.

Інформацію передає "Телеграф" з посиланням на інформацію Міністерства охорони здоров’я.

Зазначимо, що із загальної кількості хворих 590 випадків припали на дітей, а 255 – на медичних працівників.

Загалом же, минулої доби в Україні було зафіксовано:

  • хворих — 10 046 (раніше — 7 117);
  • госпіталізованих — 1676 (напередодні — 1898);
  • одужали від COVID-19 — 7202 (вчора — 7761);
  • летальних випадків 191 (193 днем раніше).

Зазначимо, що лідером із захворюваності є Київ — 997 випадків. Також до першої п’ятірки увійшли Івано-Франківська (983), Львівська (949), Харківська (560), а також Вінницька та Сумська (в обох – по 510) області.

Додамо також, що минулої доби було вакциновано 102 580 людей.

Нагадаємо, що вчені НАН України заявили, що в країні вже розпочалася нова хвиля COVID-19. Такі висновки вони зробили з урахуванням значного зростання позитивних результатів тестів.

"Телеграф" раніше писав, що черговий сплеск захворюваності буде пов’язаний з "омікрон"-варіантом коронавірусу. Не дивно, що на тлі такої інформації почалися заяви, що ковід знову є загрозою абсолютно для всіх — навіть вакцинованих і перехворілих.

Теги:
#МОЗ #Статистика #Коронавірус #Covid-19
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