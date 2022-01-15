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Захворюваність стрімко зростає: свіже зведення COVID-19 в Україні

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Третій день поспіль в Україні понад 10 тисяч нових хворих Новина оновлена 15 січня 2022, 08:46
Третій день поспіль в Україні понад 10 тисяч нових хворих

Найбільше хворих у Києві, Львові та Івано-Франківську

Цього тижня після тривалого падіння в Україні знову зросла середньодобова кількість нових випадків коронавірусу — на ранок суботи, 15 січня, знову зафіксували понад 10 тисяч нових хворих.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на зведення МОЗ України.

Минулої доби в Україні зафіксували:

  • 10 569 нових випадків (вчора було 10 476);
  • 1 682 госпіталізованих (1 656 днем раніше);
  • 127 смертей (140 напередодні);
  • 6 172 одужали (7 285 вчора).

Найбільше нових випадків припало на Київ, Львівську, Івано-Франківську та Харківську області.

Тим часом найбільше смертей випало на Дніпропетровську, Київську, Сумську та Харківську області.

Статистика COVID-19 у регіонах на 15 січня
Статистика COVID-19 у регіонах на 15 січня

Крім іншого, минулої доби вакцинували 90 817 осіб (загалом понад 29,3 млн з початку кампанії).

Як повідомляв "Телеграф", 95 зі 100 померлих від коронавірусу наприкінці 2021 року не отримали жодної дози вакцини.

Також зауважимо, що цікаву побічку від COVID-19 зареєстрували в США, — там 30-річний чоловік після перенесеної хвороби поскаржився, що його статевий орган зменшився у розмірі на кілька сантиметрів.

Теги:
#Коронавірус #Covid-19
Третій день поспіль в Україні понад 10 тисяч нових хворих
Україна
Захворюваність стрімко зростає: свіже зведення COVID-19 в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Третій день поспіль в Україні понад 10 тисяч нових хворих
Захворюваність стрімко зростає: свіже зведення COVID-19 в Україні
Дата публікації
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