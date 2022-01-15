Захворюваність стрімко зростає: свіже зведення COVID-19 в Україні
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Найбільше хворих у Києві, Львові та Івано-Франківську
Цього тижня після тривалого падіння в Україні знову зросла середньодобова кількість нових випадків коронавірусу — на ранок суботи, 15 січня, знову зафіксували понад 10 тисяч нових хворих.
Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на зведення МОЗ України.
Минулої доби в Україні зафіксували:
- 10 569 нових випадків (вчора було 10 476);
- 1 682 госпіталізованих (1 656 днем раніше);
- 127 смертей (140 напередодні);
- 6 172 одужали (7 285 вчора).
Найбільше нових випадків припало на Київ, Львівську, Івано-Франківську та Харківську області.
Тим часом найбільше смертей випало на Дніпропетровську, Київську, Сумську та Харківську області.
Крім іншого, минулої доби вакцинували 90 817 осіб (загалом понад 29,3 млн з початку кампанії).
Як повідомляв "Телеграф", 95 зі 100 померлих від коронавірусу наприкінці 2021 року не отримали жодної дози вакцини.
Також зауважимо, що цікаву побічку від COVID-19 зареєстрували в США, — там 30-річний чоловік після перенесеної хвороби поскаржився, що його статевий орган зменшився у розмірі на кілька сантиметрів.
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