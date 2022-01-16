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"Не піддавайтеся паніці": у Мінцифри розповіли, чому хакери атакували сайти уряду

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Хакери атакували близько 70 сайтів. Новина оновлена 16 січня 2022, 17:42
Хакери атакували близько 70 сайтів.

В Україні знову запевнили, що витоку даних не було.

Нещодавня масштабна кібератака на українські урядові сайти є черговим актом гібридної війни Росії проти України, на що вказують усі докази.

Про це інформують у Мінцифри України.

У повідомленні зазначено, що метою атаки хакера є залякування українців, а також дестабілізація ситуації в країні. Зазначається, що таким чином Росія намагається вселити недовіру громадян до органів влади та підірвати роботу державного сектору.

Там нагадали, що персональні дані українців не зберігаються на порталі "Дія", а зберігаються у відповідних реєстрах.

"Тому закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах", — сказано у повідомленні.

Водночас прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков раніше заявив, що Росія не має жодного стосунку до цієї кібератаки.

"Ми майже звикли до того, що українці у всьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у ніч із 13 на 14 січня невідомі хакери провели кібератаку проти близько 70 сайтів, 10 з яких після цього перестали працювати. Постраждали сайти "Дії", Міносвіти, МЗС, ДСНС та інші.

У СБУ після цього припустили, що атака була здійснена групою хакерів, пов’язаних із російськими спецслужбами.

Однак пізніше в РНБО заявили, що відповідальним за інцидент могла бути білоруська група хакерів UNC1151.

Теги:
#Україна #Росія #Кібератака #Мінціфри
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