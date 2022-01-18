Страшне не переохолодження: лікарка назвала головну небезпеку хрещенських купань у ополонці

Проблеми через низькі температури можуть виникнути в різних системах організму.

Однією з популярних традицій у православному християнстві на Водохреще є занурення у крижану воду у ополонці.

"Телеграф" поспілкувався з лікарем-терапевтом Надією Жаріковою, яка розповіла про ризики та небезпеку такого проведення часу.

Як зазначила спеціалістка, пірнати в ополонку варто лише загартованим людям. Хороше самопочуття вранці напередодні не є приводом зануритись. Небезпека полягає не тільки в ризику переохолодитись, щось обморозити чи застудитись.

Купання в холодній воді може загострити хронічні захворювання, які вже є у людини. До подібних можна віднести не тільки отити та гайморити, але й проблеми із серцево-судинною, ендокринною системами та захворювання неврологічного профілю. Наприклад, різка зміна температури дає навантаження на серце і судини, що загрожує непритомністю та іншими наслідками.

Пірнати в ополонку чи ні — таке рішення терапевтка радить приймати після консультації з лікарем.

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