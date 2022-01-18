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Страшне не переохолодження: лікарка назвала головну небезпеку хрещенських купань у ополонці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Купання 19 січня, за повір’ями, може допомогти зміцнити здоров’я
Купання 19 січня, за повір’ями, може допомогти зміцнити здоров’я

Проблеми через низькі температури можуть виникнути в різних системах організму.

Однією з популярних традицій у православному християнстві на Водохреще є занурення у крижану воду у ополонці.

"Телеграф" поспілкувався з лікарем-терапевтом Надією Жаріковою, яка розповіла про ризики та небезпеку такого проведення часу.

Як зазначила спеціалістка, пірнати в ополонку варто лише загартованим людям. Хороше самопочуття вранці напередодні не є приводом зануритись. Небезпека полягає не тільки в ризику переохолодитись, щось обморозити чи застудитись.

Купання в холодній воді може загострити хронічні захворювання, які вже є у людини. До подібних можна віднести не тільки отити та гайморити, але й проблеми із серцево-судинною, ендокринною системами та захворювання неврологічного профілю. Наприклад, різка зміна температури дає навантаження на серце і судини, що загрожує непритомністю та іншими наслідками.

Пірнати в ополонку чи ні — таке рішення терапевтка радить приймати після консультації з лікарем.

Раніше "Телеграф" писав, що після Хрещення до України повернеться потепління.

Теги:
#Здоров'я #Купання #Хрещення #Ополонку
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