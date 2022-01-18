Укр

Страшно не переохлаждение: врач назвала главную опасность крещенских купаний в проруби

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Купание 19 января, по поверьям, может помочь укрепить здоровье Новость обновлена 18 января 2022, 14:51
Купание 19 января, по поверьям, может помочь укрепить здоровье

Проблемы из-за низких температур могут возникнуть в разных системах организма.

Одной из популярных традиций в православном христианстве на Крещение является погружение в ледяную воду в проруби.

"Телеграф" пообщался с врачом-терапевтом Надеждой Жариковой, которая рассказала про риски и опасности такого времяпрепровождения.

Как отметила специалистка, нырять в прорубь стоит только закаленным людям. Хорошее самочувствие утром накануне не является предпосылкой к погружению. Опасность состоит не только в риске переохладиться, что-то обморозить или простыть.

Купание в холодной воде может обострить хронические заболевания, которые уже есть у человека. К подобным можно отнести не только отиты и гаймориты, но и проблемы с сердечно-сосудистой, эндокринной системами и заболевания неврологического профиля. Например, резкая смена температуры дает нагрузку на сердце и сосуды, что чревато обмороками и другими последствиями.

Нырять в прорубь или нет — такое решение терапевтка советует принимать после консультации с врачом.

Ранее "Телеграф" писал, что после Крещения в Украину вернется потепление.

Теги:
#Здоровье #Купание #Крещение #Прорубь
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