Страшно не переохлаждение: врач назвала главную опасность крещенских купаний в проруби

Проблемы из-за низких температур могут возникнуть в разных системах организма.

Одной из популярных традиций в православном христианстве на Крещение является погружение в ледяную воду в проруби.

"Телеграф" пообщался с врачом-терапевтом Надеждой Жариковой, которая рассказала про риски и опасности такого времяпрепровождения.

Как отметила специалистка, нырять в прорубь стоит только закаленным людям. Хорошее самочувствие утром накануне не является предпосылкой к погружению. Опасность состоит не только в риске переохладиться, что-то обморозить или простыть.

Купание в холодной воде может обострить хронические заболевания, которые уже есть у человека. К подобным можно отнести не только отиты и гаймориты, но и проблемы с сердечно-сосудистой, эндокринной системами и заболевания неврологического профиля. Например, резкая смена температуры дает нагрузку на сердце и сосуды, что чревато обмороками и другими последствиями.

Нырять в прорубь или нет — такое решение терапевтка советует принимать после консультации с врачом.

Читайте также: Категория Lifestyle Как и когда святят воду на Крещение Ежегодно 19 января отмечается великий церковный праздник

Ранее "Телеграф" писал, что после Крещения в Украину вернется потепление.