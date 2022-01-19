Населення України за рік скоротилося на 650 тисяч людей – стільки живе у Кривому Розі

Демографічна ситуація в України продовжує погіршуватися

У листопаді 2021 року населення України скоротилося на 90 тисяч осіб. Загалом з початку року померли 650 тисяч українців.

Такими статистичними даними жителі країни діляться в соцмережах, відзначаючи, що кількість померлих українців за один місяць можна порівняти зі зникненням одного з міст типу Конотопа, Умані або Мукачево, де кількість населення приблизно така ж.

У пресцентрі Державної статистики України дійсно такі дані підтверджують та додають, що кількість померлих в Україні лише у листопаді 2021 року склала 87,86 тисячі осіб, що на 38,5% більше, аніж у порівнянні з листопадом 2020 року.

Згідно з офіційними даними, які оприлюднили у відомстві, загалом за 11 місяців 2021 року померли 650 тисяч жителів України. Ця цифра на 18,4% є більшою, в порівнянні з попередніми даними.

Дані щодо смертності в Україні

Нагадаємо також, що в Україні показник смертності у 2021 році збільшився вдвічі. Такий різкий стрибок у кількості померлих жителів країни зумовлений появою коронавірусної інфекції, яка продовжує мутувати та поширюватися українськими регіонами дедалі швидше.

Якщо порівнювати показник надлишкової смертності серед жителів України у 2021 з попередніми даними у 2020-му, то лише упродовж останніх десяти місяців на той світ відправилися вже 562 тисячі українців. Що стосується місячного показника, то тільки у жовтні минулого року він на 53% є більшим, аніж попередній.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з прогнозами експертів-демографів, до кінця століття в Україні залишиться всього 22,4 мільйона жителів.