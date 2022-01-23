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Госпіталізованих дедалі більше, а одужалих менше: свіже зведення COVID-19 в Україні

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Цього тижня захворюваність на коронавірус в Україні сильно підскочила Новина оновлена 23 січня 2022, 08:21
Цього тижня захворюваність на коронавірус в Україні сильно підскочила

Найбільше хворих у Львові, Івано-Франківську та Сумах

На вихідних число нових хворих на коронавірус трохи знизилося, незважаючи на різкий стрибок напередодні.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на зведення МОЗ України.

Минулої доби в Україні зафіксували:

  • 15 444 нових випадків (вчора було 22 473);
  • 2 774 госпіталізованих (2 608 днем раніше);
  • 86 смертей (136 напередодні);
  • 2 030 одужалих (4 610 вчора).

Найбільше нових випадків припало на Львівську, Івано-Франківську, Сумську та Харківську області.

Найбільше смертей випало на Київ та Тернопільську область.

Статистика коронавірусу по регіонах
Статистика коронавірусу по регіонах

Варто зауважити, що останні тижні в Україні спостерігався спад захворюваності на коронавірус, проте цього тижня з кожним днем фіксувалося все більше нових випадків COVID-19.

Статистика COVID-19 в Україні за останні тижні
Статистика COVID-19 в Україні за останні тижні

На тлі цього вже було ухвалено рішення повернути "червону" зону до Івано-Франківської області.

Раніше у коментарі "Телеграфу" лікар-інфекціоніст Леся Радковська назвала дату, коли українцям варто чекати піку хвилі захворюваності на коронавірус.

Теги:
#Коронавірус #Covid-19
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