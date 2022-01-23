Госпіталізованих дедалі більше, а одужалих менше: свіже зведення COVID-19 в Україні
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Найбільше хворих у Львові, Івано-Франківську та Сумах
На вихідних число нових хворих на коронавірус трохи знизилося, незважаючи на різкий стрибок напередодні.
Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на зведення МОЗ України.
Минулої доби в Україні зафіксували:
- 15 444 нових випадків (вчора було 22 473);
- 2 774 госпіталізованих (2 608 днем раніше);
- 86 смертей (136 напередодні);
- 2 030 одужалих (4 610 вчора).
Найбільше нових випадків припало на Львівську, Івано-Франківську, Сумську та Харківську області.
Найбільше смертей випало на Київ та Тернопільську область.
Варто зауважити, що останні тижні в Україні спостерігався спад захворюваності на коронавірус, проте цього тижня з кожним днем фіксувалося все більше нових випадків COVID-19.
На тлі цього вже було ухвалено рішення повернути "червону" зону до Івано-Франківської області.
Раніше у коментарі "Телеграфу" лікар-інфекціоніст Леся Радковська назвала дату, коли українцям варто чекати піку хвилі захворюваності на коронавірус.
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