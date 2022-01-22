Коронавірус в Україні набирає обертів: лікарка назвала дату, коли буде пік нової хвилі
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Серед причин, через які почався спалах ковіду в Україні – минулі свята і штам "Омікрон"
Ймовірний пік нової хвилі коронавірусу, яка розпочалася в Україні після появи штаму COVID-19 "Омікрон", може відбутися у квітні. Про це в коментарі "Телеграфу" повідомила лікарка-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Леся Радковська.
У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що почався новий спалах коронавірусу в Україні. За словами лікарки, причинами цього стали ймовірно активні святкування новорічно-різдвяних свят, відвідування родичів і знайомих. Крім того, слід враховувати циркуляцію декількох штамів. І попри тривання пандемії, додає медик, населення досі нехтує особистим захистом: люди не носять маски, ходять на роботу з ознаками ГРВІ, списуючи на те , що "продуло" чи змерзли.
"Наскільки довгою буде хвиля – ніхто не спрогнозує, бо нереально. Оскільки ще і грип А і В є. Нова хвиля, імовірно, буде на великодні свята (Великдень у 2022 році припадає на 17 квітня. – Ред.). Так, як і показує досвід попередніх років", — зазначила Радковська.
Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків
Лікарка розповіла, що з часом все затихне і коронавірус стане ще одним вірусом, з яким нам жити. Радковська додала, що переважно хворітимуть діти, а дорослі матимуть поствакцинальний імунітет або захист унаслідок хвороби.
Нагадаємо, штам "Омікрон" вперше виявили у Південній Африці в листопаді 2021 року. В Україні перший випадок зараження "Омікроном" зафіксовано у грудні в пацієнта, який повернувся з ОАЕ.
Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19
Як раніше повідомляв "Телеграф", навколо штаму "Омікрон" виникає чимало міфів. В ООН пояснили, чи справді цей вид коронавірусу переноситься легше, а вакцини проти нього не є ефективними.
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