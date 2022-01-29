Савченко захотіла змінити Зеленського і запропонувала дивний план щодо Донбасу

У плані Савченко не йдеться про низку важливих нюансів.

Колишній народний депутат Надія Савченко, яка нещодавно стала героїнею скандалу з нібито підробленими документами про вакцинацію, заявила про свої політичні амбіції.

29 січня вона опублікувала "мирний план щодо Донбасу" з чотирьох пунктів. Савченко також поставила питання, чи "слабо" чинному главі держави Володимиру Зеленському стати тим, хто увійде "в історію України, як президент, який приніс мир і об'єднання Україні, а не війну, розруху і розкол!". При цьому наголосила, що їй "не слабо".

Свій текст вона супроводжувала тематичним колажем.

План Савченко щодо Донбасу

Кроки, запропоновані Савченко, складаються з чотирьох пунктів. Перший із них — вибори в Україні нового президента. Причому брати участь у них мають і жителі ОРДЛО та кримчани. За планом політикині, на окупованому Донбасі вибори мають відбутися до відведення військ Росії, а жителі Криму можуть проголосувати на Херсонщині. Після виборів, на яких українці оберуть спільного "легітимного" президента, на думку Савченко, Росія має відвести війська.

Друге — рішення про амністію, яке має прийматися на загальному референдумі. При цьому Савченко не сумнівається в успішному прийнятті: "позитивним результатом від ухваленої амністії стане зняття страху громадян України з деокупованих територій Донецької та Луганської областей за їхнє майбутнє у Вільній та Незалежній Україні ". Також на референдум вона пропонує винести питання позаблокового статусу країни чи руху до НАТО та ЄС.

Третій — проведення виборів до Верховної Ради за участю деокупованого Донбасу та кримчан, які все ще голосують на Херсонщині. За планом Савченко "партії регіонального спрямування у ВР не пройдуть".

Четвертий пункт – вибори у територіальних громадах.

Порядок пунктів, на думку Савченко, не можна змінювати.

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Попри те, що проєкт закону про перехідний період був відкликаний Кабміном кілька днів тому, у ньому враховувалася низка факторів, про які не згадується у плані Савченко.

Серед іншого — амністія у версії українського уряду не застосовуватиметься до бойовиків чи співробітників окупаційних адміністрацій, якщо вони скоїли тяжкі злочини, серед яких вбивства та тортури, або були держслужбовцями на момент окупації. При цьому навіть амністовані не можуть балотуватися на виборах, якщо були членами адміністрацій чи окупаційних сил. У плані Савченко на вибори обмеження не прописані.

Також важливо, що у плані Савченко не йдеться про обмін полоненими чи будь-яку конкретику про плани — як змусити війська окупантів відійти з позицій та звільнити Донбас.

Раніше "Телеграф" писав про різні мирні плани щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Окрім Мінських угод, свої версії пропонували Арсен Аваков та Сергій Сивохо.