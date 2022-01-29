Савченко захотела сменить Зеленского и предложила странный план по Донбассу

В плане Савченко не говорится о ряде важных нюансов.

Бывший народный депутат Надежда Савченко, которая не так давно стала героиней скандала с якобы поддельными документами о вакцинации, заявила о своих политических амбициях.

29 января она опубликовала "мирный план по Донбассу" из четырех пунктов. Савченко также задала вопрос, "слабо ли" действующему главе государства Владимиру Зеленскому стать тем кто, войдет "в историю Украины, как президент, принесший мир и объединение Украине, а не войну, разруху и раскол!". При этом отметила, что ей "не слабо".

Свой текст она сопроводила тематическим коллажем.

План Савченко по Донбассу

Шаги, предложенные Савченко, состоят из четырех пунктов. Первый из них — выборы в Украине нового президента. Причем участвовать в них должны и жители ОРДЛО, и крымчане. По плану политика, на оккупированном Донбассе выборы должны пройти до отвода войск России, а жители Крыма могут проголосовать в Херсонской области. После выборов на которых украинцы изберут общего "легитимного" президента, по мнению Савченко, Россия должна отвести войска.

Второй — решение про амнистию, которое должно приниматься на всеобщем референдуме. При этом Савченко не сомневается в успешном принятии: "положительным результатом от принятой амнистии станет снятие страха граждан Украины с деоккупированных территорий Донецкой и Луганской областей за их будущее в Свободной и Независимой Украине". Также на референдум она предлагает вынести вопрос внеблокового статуса страны или движения к НАТО и ЕС.

Третий — проведение выборов в Верховную Раду с участием деоккупированного Донбасса и крымчан, которые все еще голосуют на Херсонщине. По предложению Савченко "партии регионального направления в ВР не пройдут".

Четвертый пункт — выборы в территориальных громадах.

Порядок пунктов, по мнению Савченко, изменять нельзя.

Читайте также: Категория Lifestyle "Купол Рады рухнет и без миномета": Надежда Савченко удивила украинцев "ванильной" фотосессией Бывшая пленница Кремля перед Новым годом рассказала не о гражданской позиции или политике, а о различных "женских штучках"

Несмотря на то, что проект закона о переходном периоде был отозван Кабмином несколько дней назад, в нем учитывались ряд факторов о которых не упоминается в плане Савченко.

В частности — амнистия в версии украинского правительства не будет применяться к боевикам или сотрудникам оккупационных администраций если они совершили тяжкие преступления, среди которых убийства и пытки, или были госслужащими на момент оккупации. При этом даже амнистированные не могут баллотироваться на выборах, если были членами администраций или оккупационных сил. В плане Савченко на выборы ограничения не прописаны.

Также важно, что в плане Савченко не идет речь об обмене пленными или какой-либо конкретики о планах — как заставить войска оккупантов отойти с позиций и освободить Донбасс.

Ранее "Телеграф" писал про разные мирные планы по урегулированию конфликта на Донбассе. Кроме Минских соглашений, свои версии предлагали Арсен Аваков и Сергей Сивохо.