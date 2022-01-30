"Ненавиджу українську": співробітниця каналу "Рада" потрапила у великий скандал

Дівчина вже вибачилася за свої слова.

Співробітниця державного каналу "Рада" оскандалилася заявами про те, що вона "ненавидить українську мову".

Як зазначив активіст Сергій Стерненко, дівчину звуть Поліна Шишкіна.

"За наші ж податки команда Зеленського понабирала на державний канал купу різних проросійських пропагандистів", — написав Стерненко і висловив переконання, що в майбутньому таких заяв буде ще багато.

Як видно на оприлюдненому активістом відео, дівчина не соромлячись заявляє, що "ненавидить українську мову" і додала, що їй не подобається український прапор.

"Могли б дизайн інший зробити", — додала вона.

На сторінці дівчини у Фейсбук зазначено, що вона працює асистентом гостьового редактора "Ради", а до цього була співробітницею каналу Live та співпрацювала з "1+1". Зазначимо, що її сторінку закрито для переглядів.

У дівчини також є профіль у соцмережі Тік-Ток.

Пізніше телеграм-канал "Невідомий Патріот" оприлюднив відеозапис із вибаченнями Шишкової та повідомив, що адміністрація каналу "Рада" припинила з нею співпрацю.

Станом на 16:30 30 січня, на офіційних акаунтах каналу "Рада" в соцмережах жодного коментаря щодо поведінки своєї, ймовірно вже колишньої, співробітниці оприлюднено не було.

Примітно, що для запису своїх вибачень дівчина перейшла українською мовою і навіть заявила, що є донькою ветерана АТО. Також вона закликала інших громадян не повторювати її помилок.

Як повідомлялося раніше, канал "Рада" і раніше потрапляв у неприємні ситуації. Так, у грудні йому вже довелося виправдовуватися за дивний промо-ролик.

А у січні стався конфуз, коли спікера парламенту Руслана Стефанчука помилково "поховали" під час прямого ефіру.