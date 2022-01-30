"Ненавиджу українську": співробітниця каналу "Рада" потрапила у великий скандал
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Дівчина вже вибачилася за свої слова.
Співробітниця державного каналу "Рада" оскандалилася заявами про те, що вона "ненавидить українську мову".
Як зазначив активіст Сергій Стерненко, дівчину звуть Поліна Шишкіна.
"За наші ж податки команда Зеленського понабирала на державний канал купу різних проросійських пропагандистів", — написав Стерненко і висловив переконання, що в майбутньому таких заяв буде ще багато.
Як видно на оприлюдненому активістом відео, дівчина не соромлячись заявляє, що "ненавидить українську мову" і додала, що їй не подобається український прапор.
"Могли б дизайн інший зробити", — додала вона.
На сторінці дівчини у Фейсбук зазначено, що вона працює асистентом гостьового редактора "Ради", а до цього була співробітницею каналу Live та співпрацювала з "1+1". Зазначимо, що її сторінку закрито для переглядів.
У дівчини також є профіль у соцмережі Тік-Ток.
Пізніше телеграм-канал "Невідомий Патріот" оприлюднив відеозапис із вибаченнями Шишкової та повідомив, що адміністрація каналу "Рада" припинила з нею співпрацю.
Станом на 16:30 30 січня, на офіційних акаунтах каналу "Рада" в соцмережах жодного коментаря щодо поведінки своєї, ймовірно вже колишньої, співробітниці оприлюднено не було.
Примітно, що для запису своїх вибачень дівчина перейшла українською мовою і навіть заявила, що є донькою ветерана АТО. Також вона закликала інших громадян не повторювати її помилок.
Як повідомлялося раніше, канал "Рада" і раніше потрапляв у неприємні ситуації. Так, у грудні йому вже довелося виправдовуватися за дивний промо-ролик.
А у січні стався конфуз, коли спікера парламенту Руслана Стефанчука помилково "поховали" під час прямого ефіру.
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