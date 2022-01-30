"Ненавижу украинский": сотрудница канала "Рада" попала в крупный скандал

Девушка уже принесла извинения за свои слова.

Сотрудница государственного канала "Рада" оскандалилась заявлениями о том, что она "ненавидит украинский язык".

Как указал активист Сергей Стерненко, девушку зовут Полина Шишкина.

"За наши же налоги команда Зеленского понабирала на государственный канал кучу разных пророссийских пропагандистов", — написал Стерненко и выразил убеждение, что в будущем подобных заявлений будет еще много.

Как видно на обнародованном активистом видео, девушка не стесняясь заявляет, что "ненавидит украинский язык" и добавила, что ей не нравится украинский флаг.

"Могли бы дизайн другой сделать", — добавила она.

На странице девушки в Фейсбук указано, что она работает ассистентом главного редактора "Рады", а до этого была сотрудницей канала Live и сотрудничала с "1+1". Отметим, что в настоящее время ее страница закрыта для просмотров.

У девушки также есть профиль в соцсети Тик-Ток.

Позже телеграм-канал "Невідомий Патріот" обнародовал видеозапись с извинениями Шишковой и сообщил, что администрация канала "Рада" прекратила с ней сотрудничество.

По состоянию на 16:30 30 января, на официальных аккаунтах канала "Рада" в соцсетях никакого комментария по поводу поведения своей, вероятно уже бывшей, сотрудницы обнародовано не было.

Примечательно, что она для записи своих извинений девушка перешла на украинский язык и даже заявила, что является дочерью ветерана АТО. Также она призвала других граждан не повторять ее ошибок.

Как сообщалось ранее, канал "Рада" и ранее попадал в неприятные ситуации. Так в декабре ему уже пришлось оправдываться за странный промо-ролик.

А в январе произошел конфуз, когда спикера парламента Руслана Стефанчука ошибочно "похоронили" во время прямого эфира.