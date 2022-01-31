У Зеленського відповіли з приводу зустрічі з Путіним у Китаї

В ОПУ розповіли, чим український президент займеться найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський не планує відвідувати відкриття олімпіади в китайському Пекіні 4 лютого і не має наміру зустрічатися з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомив прессекретар глави української держави Сергій Никифоров у коментарі РБК-Україна.

"Станом на сьогодні у календарі Володимира Зеленського немає візиту до Китаю", — сказав він.

Никифоров зазначив, що найближчими днями у президента призначено низку зустрічей у Києві. Зокрема, він проведе переговори з прем’єром Польщі Матеушем Моравецким, главою уряду Великої Британії Борисом Джонсоном, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Усі ці зустрічі будуть проведені у рамках переговорів щодо консолідації міжнародної підтримки України.

Водночас він зазначив, що у Києві вітають те, що у Москві почали розуміти "безальтернативність прямих контактів" між главами держав.

Варто нагадати, що 29 січня у Кремлі говорили, що у планах Путіна немає зустрічі із Зеленським у Пекіні. Втім, виключати таку можливість там також не стали.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС Росії Сергій Лавров напередодні заявляв про готовність провести зустріч між президентами України та РФ, проте він додав, що Кремль не готовий обговорювати питання Донбасу.

Ця заява викликала жорстку реакцію Зеленського, який назвав пропозицію Лаврова "цинізмом високого рівня".