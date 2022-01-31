У Зеленского ответили по поводу встречи с Путиным в Китае

В ОПУ рассказали, чем украинский президент займется в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует посещать открытие олимпиады в китайском Пекине 4 февраля и не собирается там встречаться с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров в комментарии РБК-Украина.

"По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай", — сказал он.

Никифоров отметил, что в ближайшие дни у президента назначен ряд встреч в Киеве. В частности он проведет переговоры с премьером Польши Матеушем Моравецким, главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Все эти встречи будут проведены в рамках переговоров по консолидации международной поддержки Украины.

Вместе с тем он указал, что в Киеве приветствуют то, что в Москве начали понимать "безальтернативность прямых контактов" между главами государств.

Стоит напомнить, что 29 января в Кремле говорили, что в планах Путина нет встречи с Зеленским в Пекине. Впрочем, исключать такую возможность там тоже не стали.

Как сообщалось ранее, глава МИД России Сергей Лавров накануне заявлял о готовности провести встречу между президентами Украины и РФ, однако он добавил, что при этом Кремль не готов обсуждать вопросы Донбасса.

Это заявление вызвало жесткую реакцию Зеленского, который назвал предложение Лаврова "цинизмом высокого уровня".