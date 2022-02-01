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Бустерна вакцинація: як отримати сертифікат у "Дії" (відео-інструкція)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Нові сертифікати доступні після третьої дози щеплення Новина оновлена 01 лютого 2022, 12:22
Нові сертифікати доступні після третьої дози щеплення

Дані про отримання нового щеплення відобразяться в українському та міжнародному сертифікатах.

З 1 лютого в Україні оновилися сертифікати про вакцинацію від коронавірусу у додатку "Дія" для тих, хто вже отримав третю дозу щеплення — бустерну.

Інструкцію, як отримати оновлені документи, опублікував у своєму телеграм-каналі глава Мінцифри Михайло Федоров.

Робиться все у кілька етапів. Увійшовши до програми, необхідно вибрати розділ "Послуги" в нижньому меню. Потім натиснути на графу "COVID-сертифікати". Вибрати тип — "Вакцинація" та зробити активною графу "Внутрішній сертифікат". Після цього – надіслати запит.

У новому сертифікаті буде відбито, що щеплення третє із трьох і дата вакцинації. Також для українських сертифікатів про вакцинацію на 270 днів подовжено термін дії. Рахують від третього щеплення.

Зазначимо, що після введення додаткової дози вакцини від коронавірусу не продовжується термін дії сертифікату.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні почали усувати від роботи нові категорії громадян, які за обов’язком служби мають бути щеплені від коронавірусу. У світі тим часом зафіксували нову мутацію вірусу – підтип штаму "Омікрон", який відрізняється від свого попередника скритністю.

Теги:
#Вакцинація #Сертифікат #Коронавірус #Covid-19
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