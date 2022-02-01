Укр

Бустерная вакцинация: как получить сертификат в "Дие"(видео-инструкция)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Новые сертификаты доступны после третьей дозы прививки Новость обновлена 01 февраля 2022, 11:33
Новые сертификаты доступны после третьей дозы прививки

Данные о получении новой прививки отобразятся в украинском и международном сертификатах.

С 1 февраля в Украине обновились сертификаты о вакцинации от коронавируса в приложении "Дия" для тех, кто уже получил третью дозу прививки — бустерную.

Инструкцию, как получить обновленные документы, опубликовал в своем Телеграм-канале глава Минцифры Михаил Федоров.

Делается все в несколько этапов. Войдя в приложение необходимо выбрать раздел "Услуги" в нижнем меню. Затем — нажать на графу "COVID-сертификаты". Выбрать тип — "Вакцинация" и сделать активной графу "Внутренний сертификат". После этого — направить запрос.

В новом сертификате будет отображено, что прививка третья из трех и дата вакцинации. Также для украинских сертификатов о вакцинации на 270 дней продлится срок действия. Считают от третьей прививки.

Отметим, что при введении дополнительной дозы вакцины от коронавируса не продляется срок действия сертификата.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине начали отстранять от работы новые категории граждан, которые по долгу службы должны быть обязательно привиты от коронавируса. В мире тем временем зафиксировали новую мутацию вируса — подтип штамма "Омикрон", который отличается от своего предшественника скрытностью.

Теги:
#Вакцинация #Сертификат #Коронавирус #Covid-19
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