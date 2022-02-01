Очільнику якої церкви більше довіряють українці: дані опитування

Чимало жителів України щиро підтримують Папу Римського Франциска

Релігійні українці визначились із духовним лідером, якому найбільше симпатизують. Ним став керівник Православної церкви України, Митрополит Київський та всієї України Єпіфаній.

Такі дані оприлюднили Центром Разумкова у вівторок, 1 лютого.

Згідно з отриманою аналітикою, Єпіфаній має найвищий відсоток довіри серед християн в Україні — 49,7%. Водночас 14,7% опитаних йому не довіряють, 12,9% — не знають, хто це, а ще 22,7% не змогли дати оцінку щодо свого відношення. Додамо, що кількість тих, хто не симпатизує голові ПЦУ, значно зменшилася — у 2019 році їх було 18,8%.

Митрополит ПЦУ Єпіфаній

На другому місці опинився Папа Римський Франциск із кредитом довіри в 42,4%. Із загальної кількості респондентів лише 14,8% не довіряють його заявам, 14,4% — не знають його, а 28,4% — було важко відповісти.

Загальний рейтинг

Трохи підвищився рівень симпатій і до очільника Православної церкви України (Московського патріархату) Онуфрія — 33,5% (32,4% у 2019 році). Натомість зросла і кількість тих, хто не довіряє цьому священнослужителю — з 22,1% до 28,5%.

Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій

Патріарх Усієї України Філарет має 34,9% підтримки серед українців, у той час, як його російський "колега" Кирил — лише 19,3%. "Антирейтинг" у цих ієрархів церков дорівнює 20,4% та 41,7% відповідно.

Також 32,8% опитаних українців довіряють Вселенському Патріарху Варфоломію, 35,6% – Верховному Архієпископу Київсько-Галицькому Святославу (Шевчуку).

Подробиці щодо духовних симпатій українців по регіонах представлені у табличці:

Симпатії до глав церков у регіонах України

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що, за словами Вселенського Патріарха Варфоломія, його найбільше вражає в Україні. До списку до віри та високого рівня поваги до священнослужителів лідер церкви додав ще один важливий пункт.

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