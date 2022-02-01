Главе какой церкви больше доверяют украинцы: данные опроса

Многие жители Украины искренне поддерживают Папу Римского Франциска

Религиозные украинцы определились с духовным лидером, которому больше всего симпатизируют. Им стал руководитель Православной церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Такие данные были обнародованы Центром Разумкова во вторник, 1 декабря.

Согласно полученной аналитики, Епифаний имеет наивысший процент доверия среди христиан в Украине — 49,7%. Вместе с этим 14,7% опрошенных ему не доверяет, 12,9% — не знают, кто это, а еще 22,7% затруднились дать оценку касательно своего отношения. Добавим, что количество тех, кто не симпатизирует главе ПЦУ значительно уменьшилось — в 2019 году их было 18,8%.

Митрополит ПЦУ Епифаний

На втором же месте оказался Папа Римский Франциск с кредитом доверия в 42,4%. Из общего количества респондентов только 14,8% не доверяют его заявлениям, 14,4% — не знают его, а 28,4% — затруднились с ответом.

Общий рейтинг

Чуть повысился уровень симпатий и к главе Православной церкви Украины (Московского патриархата) Онуфрию — 33,5% (32,4% в 2019 году). Вместе с этим возросло и количество тех, кто не доверяет этому священнослужителю — с 22,1% до 28,5%.

Митрополит УПЦ (МП) Онуфрий

Патриарх Всея Украины Филарет имеет 34,9% поддержки среди украинцев, в то время, как его российский "коллега" Кирилл — всего 19,3%. "Антирейтинг" у этих иерархов церквей равен 20,4% и 41,7% соответственно.

Также 32,8% опрошенных украинцев доверяют Вселенскому Патриарху Варфоломею, 35,6% — Верховному Архиєпископу Києво-Галицькому Святославу (Шевчуку).

Подробности касательно духовных симпатий украинцев по регионам представлены в табличке:

Симпатии к главам церквей по регионам Украины

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, по словам Вселенского Патриарха Варфоломея, его больше всего поражает в Украине. В список к вере и высокому уровню уважения к священнослужителям лидер церкви добавил еще один немаловажный пункт.

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