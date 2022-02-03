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Правила гарантійного ремонту змінять уперше за 20 років: що нового

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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До таких товарів відноситься побутова техніка для дому.
До таких товарів відноситься побутова техніка для дому.

Попередній порядок було затверджено у 2002 році.

В Україні хочуть змінити порядок ремонту за гарантією для технічно складних побутових товарів — відповідний проєкт постанови Кабміну вже підготовлений. Він буде змінено вперше за 20 років і включає сучасні реалії.

Наприклад, у тексті прописана видача експлуатаційних документів у паперовому вигляді, а й у електронному, і навіть у вигляді доступу на сайті виробника. При реєстрації купленого товару на сайті, виробник може зажадати інформацію про товар (модель, серійний номер та ін.), а у відповідь повинен дати доступ до документів та можливість завантажити їх протягом терміну служби товару.

Гарантійний ремонт організується безоплатно, якщо протягом терміну гарантії виявлено недоліки, що виникли з вини продавця або виробника. Якщо їх не можна усунути на місці:

  • товар змінюється на такий самий або аналогічний
  • покупка скасовується і гроші повертаються покупцеві
  • товар надішлють на ремонт за гарантією.

Що ще заплановано нового?

  • Гарантія товару діє з дня передачі споживачеві. При покупці через інтернет — з дня передачі товару у місці призначення.
  • Термін ремонту – 14 днів або за домовленістю сторін.
  • За затримку з ремонтом чи гарантійним обслуговуванням споживач отримуватиме неустойку у розмірі 1% вартості товару.
  • Термін гарантії продовжується на час знаходження товару в ремонті. Час рахують з дня надання товару.
  • У термін гарантійного ремонту не зараховується період доставки товару від споживача до продавця (сервісного центру).
  • Якщо споживач не забрав товар протягом 5 днів, його повторно повідомлять, після 5 місяців ще раз. А через 6 місяців товар переходить у власність продавця або сервісного центру і покупець не може претендувати на нього або компенсацію.

У проєкті також зазначено, що дію нового порядку не планують поширювати на авто та інший транспорт, який їздить дорогами загального користування. Для власників таких транспортних засобів у 2022 році вже заплановано нововведення – запровадження технічного огляду.

Як раніше писав "Телеграф", фотофіксація процедури огляду зберігатиметься в базі міністерства внутрішніх справ три роки. Серед тих, що підлягають обов’язкової фіксації, — перевірка світності фар та інші показники.

Теги:
#Товар #Кабмін #Ремонт #Гарантія
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