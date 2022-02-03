Правила гарантійного ремонту змінять уперше за 20 років: що нового

Попередній порядок було затверджено у 2002 році.

В Україні хочуть змінити порядок ремонту за гарантією для технічно складних побутових товарів — відповідний проєкт постанови Кабміну вже підготовлений. Він буде змінено вперше за 20 років і включає сучасні реалії.

Наприклад, у тексті прописана видача експлуатаційних документів у паперовому вигляді, а й у електронному, і навіть у вигляді доступу на сайті виробника. При реєстрації купленого товару на сайті, виробник може зажадати інформацію про товар (модель, серійний номер та ін.), а у відповідь повинен дати доступ до документів та можливість завантажити їх протягом терміну служби товару.

Гарантійний ремонт організується безоплатно, якщо протягом терміну гарантії виявлено недоліки, що виникли з вини продавця або виробника. Якщо їх не можна усунути на місці:

товар змінюється на такий самий або аналогічний

покупка скасовується і гроші повертаються покупцеві

товар надішлють на ремонт за гарантією.

Що ще заплановано нового?

Гарантія товару діє з дня передачі споживачеві. При покупці через інтернет — з дня передачі товару у місці призначення.

Термін ремонту – 14 днів або за домовленістю сторін.

За затримку з ремонтом чи гарантійним обслуговуванням споживач отримуватиме неустойку у розмірі 1% вартості товару.

Термін гарантії продовжується на час знаходження товару в ремонті. Час рахують з дня надання товару.

У термін гарантійного ремонту не зараховується період доставки товару від споживача до продавця (сервісного центру).

Якщо споживач не забрав товар протягом 5 днів, його повторно повідомлять, після 5 місяців ще раз. А через 6 місяців товар переходить у власність продавця або сервісного центру і покупець не може претендувати на нього або компенсацію.

У проєкті також зазначено, що дію нового порядку не планують поширювати на авто та інший транспорт, який їздить дорогами загального користування. Для власників таких транспортних засобів у 2022 році вже заплановано нововведення – запровадження технічного огляду.

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Як раніше писав "Телеграф", фотофіксація процедури огляду зберігатиметься в базі міністерства внутрішніх справ три роки. Серед тих, що підлягають обов’язкової фіксації, — перевірка світності фар та інші показники.