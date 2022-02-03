Правила гарантийного ремонта изменят впервые за 20 лет: что нового

Предыдущий порядок был утвержден в 2002 году.

В Украине хотят изменить порядок ремонта по гарантии для технически сложных бытовых товаров — соответствующий проект постановления Кабмина уже подготовлен. Он будет изменен впервые за 20 лет и включает в себя современные реалии.

Например, в тексте прописана выдача эксплуатационных документов не только в бумажном виде, но и в электронном, а также в виде доступа на сайте производителя. При регистрации купленного товара на сайте, производитель может затребовать информацию о товаре (модель, серийный номер и др.), а в ответ должен дать доступ к документам и возможность скачать их в течение срока службы товара.

Гарантийный ремонт организуется безвозмездно, если в течении срока гарантии обнаружены недостатки возникшие по вине продавца или производителя. Если их нельзя устранить на месте:

товар меняется на такой же или аналогичный

покупка отменяется и деньги возвращаются покупателю

товар отправят на ремонт по гарантии.

Что еще нового запланировано?

Гарантия на товар действует с дня передачи потребителю. При покупке через интернет — с дня передачи товара в месте назначения.

Срок ремонта — 14 дней или по договоренности сторон.

За задержку с ремонтом или гарантийным обслуживанием потребитель будет получать неустойку в размере 1% стоимости товара.

Срок гарантии продляется на время нахождения товара в ремонте. Время считают с дня предоставления товара.

В срок гарантийного ремонта не засчитывается период доставки товара от потребителя к продавцу (сервисному центру).

Если потребитель не забрал товар в течение 5 дней — его повторно уведомят, после 5 месяцев — еще раз. А через 6 месяцев — товар переходит в собственность продавца или сервисного центра и покупатель не может претендовать на него или компенсацию.

В проекте также отмечено, что действие нового порядка не планируют распространять на авто и другой транспорт, который ездит по дорогам общего пользования. Для владельцев таких ТС в 2022 году уже запланировано новшество — введение технического осмотра.

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Как ранее писал "Телеграф", фотофиксация процедуры осмотра будет храниться в базе министерства внутренних дел три года. Среди подлежащих обязательной фиксации — проверка светности фар и другие показатели.