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В Україні другий день поспіль понад 40 тисяч хворих на COVID-19 за добу: статистика на ранок 5 лютого

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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За добу провели понад 164 тисячі тестів на коронавірус
За добу провели понад 164 тисячі тестів на коронавірус

Кількість хворих за весь час пандемії перевищує 4,2 млн людей.

Після коронавірусного рекорду із захворюваності, встановленого напередодні, кількість хворих за добу трохи пішла на спад. В Україні виявили 42 533 інфікованих, серед яких 4268 неповнолітніх та 920 медиків.

Згідно з ранковими даними МОЗ:

  • госпіталізували – 3 918 пацієнтів (напередодні – 4 328),
  • померли від коронавірусу — 185 людей (днем раніше — 174),
  • впоралися з хворобою — 9628 (на ранок 4 лютого — 9497).

Продовжують введення третіх доз вакцин від коронавірусу. Доддозу отримали 617 осіб, а бустер — 23 673 з 76 350 тих, хто щепився за добу.

Коронавірус небезпечний не тільки в пік активного захворювання, а й своїми наслідками. У перехворілих може розвинутись постковідний синдром. Українське МОЗ відзначило, що він може тривати понад місяць і супроводжуватися не лише втратою здатності відчувати смак і запах, а й кашлем, задишкою, депресією. Також дали рекомендації щодо покращення стану.

Для хворих на коронавірус передбачена самоізоляція. Як раніше писав "Телеграф", в Україні можуть скоротити її термін.

Теги:
#Україна #Статистика #Коронавірус #Covid-19
За добу провели понад 164 тисячі тестів на коронавірус
Україна
В Україні другий день поспіль понад 40 тисяч хворих на COVID-19 за добу: статистика на ранок 5 лютого
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
За добу провели понад 164 тисячі тестів на коронавірус
В Україні другий день поспіль понад 40 тисяч хворих на COVID-19 за добу: статистика на ранок 5 лютого
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