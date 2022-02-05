В Україні другий день поспіль понад 40 тисяч хворих на COVID-19 за добу: статистика на ранок 5 лютого

Кількість хворих за весь час пандемії перевищує 4,2 млн людей.

Після коронавірусного рекорду із захворюваності, встановленого напередодні, кількість хворих за добу трохи пішла на спад. В Україні виявили 42 533 інфікованих, серед яких 4268 неповнолітніх та 920 медиків.

Згідно з ранковими даними МОЗ:

госпіталізували – 3 918 пацієнтів (напередодні – 4 328),

померли від коронавірусу — 185 людей (днем раніше — 174),

впоралися з хворобою — 9628 (на ранок 4 лютого — 9497).

Продовжують введення третіх доз вакцин від коронавірусу. Доддозу отримали 617 осіб, а бустер — 23 673 з 76 350 тих, хто щепився за добу.

Коронавірус небезпечний не тільки в пік активного захворювання, а й своїми наслідками. У перехворілих може розвинутись постковідний синдром. Українське МОЗ відзначило, що він може тривати понад місяць і супроводжуватися не лише втратою здатності відчувати смак і запах, а й кашлем, задишкою, депресією. Також дали рекомендації щодо покращення стану.

Для хворих на коронавірус передбачена самоізоляція. Як раніше писав "Телеграф", в Україні можуть скоротити її термін.