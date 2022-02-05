В Україні другий день поспіль понад 40 тисяч хворих на COVID-19 за добу: статистика на ранок 5 лютого
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Кількість хворих за весь час пандемії перевищує 4,2 млн людей.
Після коронавірусного рекорду із захворюваності, встановленого напередодні, кількість хворих за добу трохи пішла на спад. В Україні виявили 42 533 інфікованих, серед яких 4268 неповнолітніх та 920 медиків.
Згідно з ранковими даними МОЗ:
- госпіталізували – 3 918 пацієнтів (напередодні – 4 328),
- померли від коронавірусу — 185 людей (днем раніше — 174),
- впоралися з хворобою — 9628 (на ранок 4 лютого — 9497).
Продовжують введення третіх доз вакцин від коронавірусу. Доддозу отримали 617 осіб, а бустер — 23 673 з 76 350 тих, хто щепився за добу.
Коронавірус небезпечний не тільки в пік активного захворювання, а й своїми наслідками. У перехворілих може розвинутись постковідний синдром. Українське МОЗ відзначило, що він може тривати понад місяць і супроводжуватися не лише втратою здатності відчувати смак і запах, а й кашлем, задишкою, депресією. Також дали рекомендації щодо покращення стану.
Для хворих на коронавірус передбачена самоізоляція. Як раніше писав "Телеграф", в Україні можуть скоротити її термін.
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