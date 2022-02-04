Може початися задишка, безсоння і навіть депресія: як лікувати постковідний синдром

Наслідки COVID-19 можуть відчуватися протягом 5-12 тижнів після хвороби.

Коронавірус продовжує з рекордними темпами поширюватися Україною і показувати нові симптоми. Найгірше у цьому, що навіть після повного одужання від COVID-19 люди можуть відчувати на собі його наслідки — це називається "постковідний синдром".

Як стверджують у МОЗ, постковідний синдром може тривати від 5 до 12 тижнів після перенесеного COVID-19 і супроводжуватися симптомами, які були й під час хвороби.

Які симптоми у постковідного синдрому?

Мова про слабкість, швидку втомлюваність, задишку, втрату нюху та смаку, довготривалий кашель, тривожність, депресивний стан, головний біль та навіть випадіння волосся. І перелік цих симптомів не є вичерпним.

Як покращити свій стан після COVID-19?

Стосовно боротьби з наслідками перенесеного коронавірусу, то фахівці МОЗ попереджають, що вона може бути тривалою, а стан здоров’я краще за все обговорити зі своїм сімейним лікарем.

Загальні ж рекомендації щодо покращення стану здоров’я після COVID-19 є такими:

дотримання режиму сну;

збалансоване харчування;

помірна фізична активність;

прогулянки на свіжому повітрі;

вправи для тренування мозку.

Що треба знати про постковідний синдром. Інфографіка: Teelgram-канал "Коронавірус_інфо"

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