Може початися задишка, безсоння і навіть депресія: як лікувати постковідний синдром
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Наслідки COVID-19 можуть відчуватися протягом 5-12 тижнів після хвороби.
Коронавірус продовжує з рекордними темпами поширюватися Україною і показувати нові симптоми. Найгірше у цьому, що навіть після повного одужання від COVID-19 люди можуть відчувати на собі його наслідки — це називається "постковідний синдром".
Як стверджують у МОЗ, постковідний синдром може тривати від 5 до 12 тижнів після перенесеного COVID-19 і супроводжуватися симптомами, які були й під час хвороби.
Які симптоми у постковідного синдрому?
Мова про слабкість, швидку втомлюваність, задишку, втрату нюху та смаку, довготривалий кашель, тривожність, депресивний стан, головний біль та навіть випадіння волосся. І перелік цих симптомів не є вичерпним.
Як покращити свій стан після COVID-19?
Стосовно боротьби з наслідками перенесеного коронавірусу, то фахівці МОЗ попереджають, що вона може бути тривалою, а стан здоров’я краще за все обговорити зі своїм сімейним лікарем.
Загальні ж рекомендації щодо покращення стану здоров’я після COVID-19 є такими:
- дотримання режиму сну;
- збалансоване харчування;
- помірна фізична активність;
- прогулянки на свіжому повітрі;
- вправи для тренування мозку.
Нагадаємо, що в Україні зафіксували черговий сплеск пандемії коронавірусу на фоні поширення штаму "Омікрон". Він відрізняється від "Дельти" темпами поширення і відмінністю у деяких симптомах. Більш детально про це читайте у матеріалі "Телеграфу". Також ми писали, чи можна захворіти "Омікроном" повторно і чи протікає хвороба у легшій формі.
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