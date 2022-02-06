Число госпіталізованих різко підскочило: якою є ситуація з COVID-19 в Україні на 6 лютого

Найбільше нових хворих в Одесі, Києві та Хмельницькому

Після рекордного зростання захворюваності в Україні, яке зафіксували цього тижня, на вихідних можна побачити традиційний спад.

Про це можна судити за новим зведенням від МОЗ України на ранок 6 лютого, повідомляє "Телеграф".

Минулої доби в Україні зафіксували:

27 851 новий випадок (вчора було 42 533);

новий випадок (вчора було 42 533); 4 219 госпіталізованих (3 918 на день раніше);

госпіталізованих (3 918 на день раніше); 109 смертей (185 напередодні);

смертей (185 напередодні); 6 089 одужалих (9 628 вчора).

Найбільше нових випадків припало на Одеську область (2 788), Київ (2 298) та Хмельницьку область (2 070).

Найбільше смертей випало на Київ (18), Запорізьку (13) та Харківську (10) області.

Ситуація з коронавірусом по регіонах

Як відомо, захворюваність на коронавірус різко підскочила наприкінці січня, і цього тижня досягла найбільших за всю пандемію показників, — напередодні два дні поспіль в Україні було понад 40 тисяч нових випадків щодня.

Динаміка зростання захворюваності COVID-19 в Україні

При цьому показники смертності зросли, але не так сильно, — в середньому цього тижня було близько 200 летальних випадків на добу.

Як повідомляв "Телеграф", кілька місяців після коронавірусу можна спостерігати у себе кашель, задишку, безсоння і навіть депресію, — це називається "постковідний синдром", і його можна полегшити.