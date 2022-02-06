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"Ворог має нас боятися": у МЗС України відреагували на "апокаліптичні прогнози"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Армія Росії Новина оновлена 06 лютого 2022, 18:43
Армія Росії

Глава МЗС України оприлюднив оптимістичний пост у своїх соцмережах.

Україна готова до будь-якого розвитку подій та готова захистити себе у разі початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Твіттері.

Він зазначив, що українцям не варто "вірити апокаліптичним прогнозам" і додав, що в різних столицях прораховують різні варіанти розвитку подій, проте Україна готова до будь-яких сценаріїв.

Кулеба наголосив, що наша країна має віру громадян у свою державу, потужну армію та безпрецедентну міжнародну підтримку.

"Це ворог має боятися нас, а не ми його", — додав глава МЗС.

Як повідомлялося раніше, вранці 6 лютого західні ЗМІ оприлюднили інформацію американських офіційних осіб, що Росія вже зібрала біля кордону України близько 70% необхідних для вторгнення сил. Крім того, вони висловили прогнози про те, що такий крок Кремля завершиться втратою від 3 до 10 тисяч військовослужбовців армії Росії, втрати ЗСУ очікуються на рівні від 5 до 25 тисяч осіб.

На тлі цього США розпочали перекидання своїх військ у сусідню з Україною Польщу для захисту східних кордонів Європи.

Теги:
#Україна #Росія #МЗС #Дмитро Кулеба
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