"Ворог має нас боятися": у МЗС України відреагували на "апокаліптичні прогнози"

Глава МЗС України оприлюднив оптимістичний пост у своїх соцмережах.

Україна готова до будь-якого розвитку подій та готова захистити себе у разі початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Твіттері.

Він зазначив, що українцям не варто "вірити апокаліптичним прогнозам" і додав, що в різних столицях прораховують різні варіанти розвитку подій, проте Україна готова до будь-яких сценаріїв.

Кулеба наголосив, що наша країна має віру громадян у свою державу, потужну армію та безпрецедентну міжнародну підтримку.

"Це ворог має боятися нас, а не ми його", — додав глава МЗС.

Як повідомлялося раніше, вранці 6 лютого західні ЗМІ оприлюднили інформацію американських офіційних осіб, що Росія вже зібрала біля кордону України близько 70% необхідних для вторгнення сил. Крім того, вони висловили прогнози про те, що такий крок Кремля завершиться втратою від 3 до 10 тисяч військовослужбовців армії Росії, втрати ЗСУ очікуються на рівні від 5 до 25 тисяч осіб.

На тлі цього США розпочали перекидання своїх військ у сусідню з Україною Польщу для захисту східних кордонів Європи.