"Враг должен нас бояться": в МИД Украины отреагировали на "апокалиптические прогнозы"
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Глава МИД Украины обнародовал оптимистичный пост в своих соцсетях.
Украина готова к любому развитию событий и готова защитить себя в случае начала полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Твиттер.
Он отметил, украинцам не стоит "верить апокалиптическим прогнозам" и добавил, что в разных столицах просчитывают разные варианты развития событий, однако Украина готова к любым сценариям.
Кулеба подчеркнул, что наша страна имеет веру граждан в свое государство, мощную армию и беспрецедентную международную поддержку.
"Это враг должен бояться нас, а не мы его", — добавил глава МИД.
Как сообщалось ранее, утром 6 февраля западные СМИ обнародовали информацию американских официальных лиц, что Россия уже скопила у границы Украины около 70% необходимых для вторжения сил. Кроме того, они выразили прогнозы о том, что такой шаг Кремля завершится потерей от 3 до 10 тысяч военнослужащих армии России, потери ВСУ ожидаются на уровне от 5 до 25 тысяч человек.
На фоне этого США начали переброску своих войск в соседнюю с Украиной Польшу для защиты восточных границ Европы.
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