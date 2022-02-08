Україну в середу накриє мокрим снігом: де чекати на негоду

Міцних морозів найближчої доби чекати не варто

Середа, 9 лютого, обіцяє бути в Україні досить спокійною у погодному плані у порівнянні з попередньою добою. Вдень практично всі області мають обійтися без опадів, проте вже надвечір на заході та півночі країни почнеться мокрий сніг. Він може йти усю ніч.

Таким прогнозом поділилися синоптики "Укргідрометцентру", пише "Телеграф".

Погода в Україні 9 лютого

Найбільші морози торкнуться сходу України. Вночі 9 лютого, залежно від області, температура може коливатися від -1 до -4°С. Вдень стане трохи тепліше — від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

Значна різниця у температурному плані очікує мешканців західних регіонів. Тут удень стовпчики градусників показуватимуть від +5 до +7°С. Вночі місцями температура опуститься до +2°C, а подекуди вдарять і морози — -2°С. На високогір’ї Карпат, а також на Львівщині та Івано-Франківщині існує можливість сходження лавин. Тому туристам варто бути обережнішими під час гірськолижного відпочинку.

Попередження про лавинну небезпеку

До 5 градусів тепла очікується в середу вдень на півночі України. Проте нічні температури коливатимуться від нуля до мінус трьох градусів. Схожа погодна ситуація складеться і в центральних областях.

На півдні повітря вдень прогріється у районі +3…+6°С. Вночі можливі заморозки від нуля до мінус 2 градусів.

У Києві можливий дощ як вдень, так і вночі. При цьому часом він може йти впереміш із мокрим снігом. Температура повітря не повинна опуститися нижче нуля — від +4°С вдень до +1°С вночі.

Прогноз погоди у Києві на 9 лютого

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким, згідно з прогнозами синоптиків, має бути лютий у плані погоди. У другій половині місяця українців можуть чекати серйозніші морози та снігопади.

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