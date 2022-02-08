Украину в среду накроет мокрым снегом: где ждать непогоды

Крепких морозов в ближайшие сутки ждать не стоит

Среда, 9 февраля, обещает быть в Украине весьма спокойной в погодном плане по сравнению с предыдущими сутками. Днем практически все области должны остаться без осадков, однако уже к вечеру на западе и севере страны начнется мокрый снег. Он может идти всю ночь.

Таким прогнозом поделились синоптики "Укргидрометцентра", пишет "Телеграф".

Погода в Украине 9 февраля

Наибольшие морозы затронут восток Украины. Ночью 9 февраля, в зависимости от области, температура может колебаться от -1°С до -4°С. Днем станет чуть теплее — от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Значительная разница в температурном плане ожидает жителей западных регионов. Здесь днем столбики градусников будут показывать от +5 до +7°С. Ночью же местами температура опустится до +2°C, а кое-где ударят и морозы — +2°С. На высокогорье Карпат, а также на Львовщине и Ивано-Франковщине существует вероятность схождения лавин. Поэтому туристам стоит быть более осторожными во время горнолыжного отдыха.

Предупреждение о лавинной опасности

До 5 градусов тепла можно ожидать в среду днем на севере Украины. Однако ночные температуры будут колебаться от нуля до минус трех градусов. Схожая погодная ситуация сложится и в центральных областях.

На юге воздух днем прогреется в районе +3…+6°С. Ночью же возможны заморозки от нуля до минус 2 градусов.

В Киеве же возможен дождь как днем, так и ночью. При этом порой он может идти вперемешку с мокрым снегом. Температура воздуха не должна опустится ниже нуля — от +4°С днем до +1°С ночью.

Прогноз погоды в Киеве на 9 февраля

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким, согласно прогнозам синоптиков, должен быть оставшийся февраль в плане погоды. Во второй половине месяца украинцев могут ждать более серьезные морозы и снегопады.

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