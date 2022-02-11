В Україні очікується різка зміна погоди: де потеплішає, а де вдарять морози (карта)

Яку погоду очікувати в найближчі дні в Україні, регіони, які найбільше відчують зміни

До вихідних країну огорнуло тепло, температура повітря коливалась від +4 подекуди до +12 . У північній та північно-західній Україні місцями прогнозували дощ. Раніше ми писали про аномальне тепло у лютому. Проте температурний стовпчик різко опуститься вже на вихідних, повідомляє УНІАН.

Після проходження холодного атмосферного фронту, починається надходження повітряних мас з північних широт, що сприяє посиленню антициклонів та холодів до -9.

Уже цієї суботи українці відчують похолодання. Мешканці північної, західної та місцями центральної України найбільше відчують зміни, там стовпчик термометра покаже від 0 до-3 градусів уночі, а температурний максимум вдень буде досягати лише +4. На східних територіях та Івано-Франківській та Чернівецькій областях повітря прогріється до +5, а на півдні очікується до +4…+7. У Криму термометри показуватимуть +8.

Погода в Україні на 12 лютого

12 лютого центральні регіони та Лівобережжя може накрити опадами. Через зміну температури у північній та центральній частині можливий місцями сніг або мокрий сніг.

У неділю прогнозується сонячна погода майже на всій території України, однак морози стануть відчутнішими. Вночі температура повітря знизиться до -5, а вдень холод відчують навіть південні та східні регіони, там стовпчик термометра буде в межах +2…+3 градусів. Крайній захід зможе похизуватись теплом від +4 до +7.

Погода в Україні на 13 лютого

Слід зазначити, що на вихідних зросте атмосферний тиск на 10 одиниць, що може погано вплинути на метеозалежних людей.

Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, повідомила "Фактам" про погодну ситуацію з 14 по 18 лютого.

Фахівчиня зазначила, що погоду з 14 по 16 лютого визначатиме поле високого тиску, тому опадів не передбачається, проте 17-18 лютого через очікуване швидке переміщення атмосферних фронтів з північного заходу на південний схід можуть бути сильні вітри та опади у вигляді дощу та мокрого снігу. У цей період часу температура в Україні коливатиметься від 0 до -6 вночі та від +1 до +7 на заході, Одещина та Крим очікує потепління до +10 градусів.

Раніше "Телеграф" писав яка погода очікується в останній місяць зими