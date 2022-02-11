В Украине ожидается резкое изменение погоды: где потеплеет, а где ударят морозы (карта)

Какую погоду ожидать в ближайшие дни в Украине, регионы, которые наиболее почувствуют изменения

До выходных страну окутало теплом, температура воздуха колебалась от +4 до +12. В северной и северо-западной Украине местами прогнозировали дождь. Ранее, мы писали о аномальном тепле в феврале. Тем не менее, температурный столбик резко опустится уже на выходных, передает УНИАН.

После прохождения холодного атмосферного фронта начинается поступление воздушных масс с северных широт, что способствует усилению антициклонов и холодов до -9.

Уже в эту субботу украинцы почувствуют похолодание. Жители северной, западной и местами центральной Украины больше почувствуют изменения, там столбик термометра покажет от 0 до -3 градусов ночью, а температурный максимум днем будет достигать только +4. На восточных территориях в Ивано-Франковской и Черновицкой областях воздух прогреется до +5, а на юге ожидается до +4…+7. В Крыму термометры будут показывать +8.

Погода в Украине на 12 февраля

12 февраля центральные регионы и Левобережье может накрыть осадками. Из-за изменения температуры в северной и центральной части возможен местами снег или мокрый снег.

В воскресенье прогнозируется солнечная погода почти на всей территории Украины, однако морозы станут более ощутимыми. Ночью температура воздуха снизится до -5, а днем холода почувствуют даже южные и восточные регионы, там столбик термометра будет в пределах +2…+3 градусов. Крайний запад сможет похвастаться теплом от +4 до +7.

Погода в Украине на 13 февраля

Следует отметить, что на выходных возрастет атмосферное давление на 10 единиц, что может повлиять на метеозависимых людей.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сообщила "Фактам" о погодной ситуации с 14 по 18 февраля.

Специалист отметила, что погода с 14 по 16 февраля будет определять поле высокого давления, поэтому осадков не предполагается, однако 17-18 февраля из-за ожидаемого быстрого перемещения атмосферных фронтов с северо-запада на юго-восток могут быть сильные ветра и осадки в виде дождя и мокрого снега. В этот период времени температура в Украине будет колебаться от 0 до -6 ночью и от +1 до +7 на западе, Одесскую область и Крым ожидают потепления до +10 градусов.

Ранее "Телеграф" писал, какая погода ожидается в последний месяц зимы.