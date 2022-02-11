В Украине ожидается резкое изменение погоды: где потеплеет, а где ударят морозы (карта)
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Какую погоду ожидать в ближайшие дни в Украине, регионы, которые наиболее почувствуют изменения
До выходных страну окутало теплом, температура воздуха колебалась от +4 до +12. В северной и северо-западной Украине местами прогнозировали дождь. Ранее, мы писали о аномальном тепле в феврале. Тем не менее, температурный столбик резко опустится уже на выходных, передает УНИАН.
После прохождения холодного атмосферного фронта начинается поступление воздушных масс с северных широт, что способствует усилению антициклонов и холодов до -9.
Уже в эту субботу украинцы почувствуют похолодание. Жители северной, западной и местами центральной Украины больше почувствуют изменения, там столбик термометра покажет от 0 до -3 градусов ночью, а температурный максимум днем будет достигать только +4. На восточных территориях в Ивано-Франковской и Черновицкой областях воздух прогреется до +5, а на юге ожидается до +4…+7. В Крыму термометры будут показывать +8.
12 февраля центральные регионы и Левобережье может накрыть осадками. Из-за изменения температуры в северной и центральной части возможен местами снег или мокрый снег.
В воскресенье прогнозируется солнечная погода почти на всей территории Украины, однако морозы станут более ощутимыми. Ночью температура воздуха снизится до -5, а днем холода почувствуют даже южные и восточные регионы, там столбик термометра будет в пределах +2…+3 градусов. Крайний запад сможет похвастаться теплом от +4 до +7.
Следует отметить, что на выходных возрастет атмосферное давление на 10 единиц, что может повлиять на метеозависимых людей.
Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сообщила "Фактам" о погодной ситуации с 14 по 18 февраля.
Специалист отметила, что погода с 14 по 16 февраля будет определять поле высокого давления, поэтому осадков не предполагается, однако 17-18 февраля из-за ожидаемого быстрого перемещения атмосферных фронтов с северо-запада на юго-восток могут быть сильные ветра и осадки в виде дождя и мокрого снега. В этот период времени температура в Украине будет колебаться от 0 до -6 ночью и от +1 до +7 на западе, Одесскую область и Крым ожидают потепления до +10 градусов.
Ранее "Телеграф" писал, какая погода ожидается в последний месяц зимы.
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