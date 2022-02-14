В травні Україну накриє дощами: прогноз народного синоптика

Травень, за прогнозом народного синоптика, буде теплим і вологим

Травень 2022 року порадує українців теплою весняною погодою, але протягом місяця часто будуть іти дощі. Такий прогноз на місяць озвучив в коментарі "Телеграфу" народний синоптик Володимир Деркач з Волині, який веде спостереження за погодними умовами протягом останніх 17 років.

Прогноз погоди на 1-10 травня

На початку місяця, за словами народного синоптика, можна очікувати на чимало опадів. Так, дощі накриватимуть Україну хвилями з перервою у декілька днів. Однак, каже Деркач, це не будуть рясні опади. Він додає, що між цими дощами українці можуть сподіватися на комфортну погоду. Проте наприкінці першої декади можливе невелике похолодання.

Прогноз погоди на 11-20 травня

Друга декада травня, зазначає народний синоптик, продовжиться прохолодною погодою. Але потім встановиться більш тепла температура повітря. Часом, додає Деркач, можуть випадати опади.

Прогноз погоди на 21-31 травня

Народний синоптик каже, що чекати на справжню літню погоду наприкінці травня не варто. Хоча і додає, що погода буде теплою. Разом із тим, протягом третьої декади зберігатиметься вірогідність опадів.

Нагадаємо, українська вчена, метеорологиня Вазіра Мартазінова в коментарі "Телеграфу" раніше прогнозувала вчасний початок весни в 2022 році. Травень же в Україні, за її попереднім прогнозом, не свідчить про ймовірність погодних аномалій.