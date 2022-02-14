В мае Украину накроет дождями: прогноз народного синоптика

Май, по прогнозу народного синоптика, будет теплым и влажным

Май 2022 года порадует украинцев теплой весенней погодой, но в течение месяца часто будут идти дожди. Такой прогноз на месяц озвучил в комментарии "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач с Волыни, который ведет наблюдение за погодными условиями последние 17 лет.

Прогноз погоды на 1-10 мая

В начале месяца, по словам народного синоптика, можно ожидать немало осадков. Так, дожди будут накрывать Украину волнами с перерывом в несколько дней. Однако, говорит Деркач, это не будут обильные осадки. Он добавляет, что между этими дождями украинцы могут рассчитывать на комфортную погоду. Однако в конце первой декады возможно небольшое похолодание.

Прогноз погоды на 11-20 мая

Вторая декада мая, отмечает народный синоптик, продолжится прохладной погодой. Но потом установится более теплая температура воздуха. Временами, добавляет Деркач, могут выпадать осадки.

Прогноз погоды на 21-31 мая

Народный синоптик говорит, что ждать настоящей летней погоды в конце мая не стоит. Хотя и добавляет, что погода будет теплой. Вместе с тем, в течение третьей декады сохраняется вероятность осадков.

Напомним, украинская ученая, метеорологиня Вазира Мартазинова в комментарии "Телеграфу" ранее прогнозировала своевременное начало весны в 2022 году. Май же в Украине, по ее предварительному прогнозу, не свидетельствует о вероятности погодных аномалий.