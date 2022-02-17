Тепло, але з дощами: якої погоди чекати в Україні у п’ятницю та на вихідні

Дощова погода в Україні затримається на кілька днів.

Останній день робочого тижня зустріне українців теплою, але дощовою погодою.

Це випливає із прогнозу Укргідрометцентру.

Згідно з прогнозами синоптиків, опади у більшості регіонів очікуються протягом усієї доби. І якщо вдень з огляду на високу для лютого температуру повітря варто чекати дощів, то вночі можливий і мокрий сніг.

Винятком залишиться лише Закарпатська область, де вдень очікується суха погода з мінливою хмарністю.

Температура повітря у більшості областей триматиметься на рівні +4…+7 градусів. На Півдні України буде тепліше, так на Херсонщині стовпчик термометра вдень може піднятися до +10 градусів.

Погода 18.02

Не сильно зміниться температурна картина і на вихідних, однак у суботу жителі південних та східних областей зможуть насолодитися сонячною погодою, а у неділю сонце побачать жителі центральних, західних та північних областей.

Варто також зазначити, що в ніч на суботу у низці регіонів очікуються нічні заморозки до -1 градуса.

Погода 19.02

Погода 20.02

Як повідомлялося раніше, синоптики стверджують, що до кінця місяця в Україні зберігатиметься тепла погода і, швидше за все, морозів жителі країни цього сезону більше не побачать.