Тепло, но с дождями: какой погоды ждать в Украине в пятницу и на выходных
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 28
Дождливая погода в Украине задержится еще на несколько дней.
Последний день рабочей недели встретит украинцев теплой, но дождливой погодой.
Это следует из прогноза Укргидрометцентра.
Согласно прогнозам синоптиков, осадки в большинстве регионов ожидаются на протяжении всех суток. И если днем в силу относительно высокой как для февраля температуры воздуха стоит ждать дождей, то ночью возможен и мокрый снег.
Исключением останется лишь Закарпатская область, где днем ожидается сухая погода с переменчивой облачностью.
Температура воздуха в большинстве областей будет держаться на уровне +4…+7 градусов. На Юге Украины будет теплее, так в Херсонской области столбик термометра днем может подняться до +10 градусов.
Не сильно поменяется температурная картина и на выходных, однако в субботу жители южных и восточных областей смогут насладиться солнечной погодой, а в воскресенье солнце увидят жители центральных, западных и северных областей.
Стоит также отметить, что в ночь на субботу в ряде регионов ожидаются ночные заморозки до -1 градуса.
Как сообщалось ранее, синоптики утверждают, что до самого конца месяца в Украине будет сохраняться теплая погода и, скорее всего, морозов жители страны в этом сезоне больше не увидят.
- Дата публикации
-
- Категория
-