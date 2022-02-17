Тепло, но с дождями: какой погоды ждать в Украине в пятницу и на выходных

Дождливая погода в Украине задержится еще на несколько дней.

Последний день рабочей недели встретит украинцев теплой, но дождливой погодой.

Это следует из прогноза Укргидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, осадки в большинстве регионов ожидаются на протяжении всех суток. И если днем в силу относительно высокой как для февраля температуры воздуха стоит ждать дождей, то ночью возможен и мокрый снег.

Исключением останется лишь Закарпатская область, где днем ожидается сухая погода с переменчивой облачностью.

Температура воздуха в большинстве областей будет держаться на уровне +4…+7 градусов. На Юге Украины будет теплее, так в Херсонской области столбик термометра днем может подняться до +10 градусов.

Погода 18.02

Не сильно поменяется температурная картина и на выходных, однако в субботу жители южных и восточных областей смогут насладиться солнечной погодой, а в воскресенье солнце увидят жители центральных, западных и северных областей.

Стоит также отметить, что в ночь на субботу в ряде регионов ожидаются ночные заморозки до -1 градуса.

Погода 19.02

Погода 20.02

Как сообщалось ранее, синоптики утверждают, что до самого конца месяца в Украине будет сохраняться теплая погода и, скорее всего, морозов жители страны в этом сезоне больше не увидят.