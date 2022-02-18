Негода вдарила по Україні: які області найбільше страждають (карта)

Покращень чекати не варто.

Несприятливі погодні умови, зокрема, сильний вітер у ніч на 18 лютого завдали чимало проблем у частині регіонів України. Деякі населені пункти залишилися без електроенергії.

Як повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, у чотирьох областях знеструмлено 90 населених пунктів.

Більшість — 68 з них перебувають у Львівській області, 11 — на Чернігівщині, 6 — на Житомирщині та 5 на Черкащині.

При цьому українські метеорологи попереджають: 18 лютого в західній частині країни ослаблення вітру чекати не варто, пориви вітру прогнозуються близько 15-20 м/сек (жовтий рівень небезпеки). У перекладі за км/годину — до 72.

Попередження про сильний вітер у регіонах

У Карпатах продовжує зберігатись небезпечна для людей ситуація з лавинами. На Івано-Франківщині ступінь небезпеки оцінили як високий (4 рівень), у горах на Закарпатті, Чернівецькій та Львівській області — як значний (3 рівень).

Сніголавинна небезпека у Карпатах

Крім сильного вітру, ще кілька днів в Україні варто очікувати дощів, часом зі снігом. Як писав "Телеграф", при цьому збережеться плюсова температура і на початку наступного тижня.